Дизайнер Тельфар Клеменс, основавший одноименный бренд в Нью-Йорке в 2005 году, станет гостем специальной программы Pitti Uomo. Он покажет новую осенне-зимнюю коллекцию на международной выставке мужской моды, которая пройдет во Флоренции с 7 по 10 января.
Бренд Telfar покажет новую коллекцию на Pitti Uomo
«Тельфар Клеменс — одна из самых интересных фигур на современной сцене. В течение последних 15 лет он с упорством продвигает идею инклюзивной и доступной моды, в которой происходит неожиданное смешение эстетики, искусства, жанровой идентичности и функциональности», — комментирует директор по коммуникациям Pitti Immagine Лапо Чанки.
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