Бренд Telfar покажет новую коллекцию на Pitti Uomo

«Тельфар Клеменс — одна из самых интересных фигур на современной сцене. В течение последних 15 лет он с упорством продвигает идею инклюзивной и доступной моды, в которой происходит неожиданное смешение эстетики, искусства, жанровой идентичности и функциональности», — комментирует директор по коммуникациям Pitti Immagine Лапо Чанки.