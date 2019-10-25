Что покупать в новых коллекциях PUMA Motosport?

Комбинезоны с лампасами, кофты на кулиске, бомберы с изображением флага и футболки, расписанные граффитистами, классно смотрятся, сочетаются с любой сезонной одеждой, а также отличаются функциональностью — как и подобает гоночной экипировке. Это можно проверить хотя бы на кроссовках PUMA Hybrid, представленных в каждом пэке (то есть комплекте со значком Ferrari, Mercedes AMG, Red Bull Racing или BMW): они обеспечивают маневренность, возврат энергии, амортизацию, надежное сцепление с поверхностью и стабилизацию. Купить кроссовки, как и всю коллекцию, можно на сайте ru.puma.com уже сейчас.