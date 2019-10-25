Российский бренд UShatava будет выпускать детскую одежду

Напомним, Нино и Алиса уже выпускают минималистичную одежду для девушек и парней, которую можно купить в магазинах UShatava в Москве, Екатеринбурге и Петербурге. Туда же поступит коллекция UShatava X Kids – старт продаж уже в это воскресенье!