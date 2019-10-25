Екатеринбургский бренд UShatava, основанный Нино Шаматавой и Алисой Ушаковой, начал производство детской одежды. Как подчеркивают дизайнеры, их всегда «вдохновляли детки, одетые во взрослые образы», поэтому они не стали придумывать детскую одежду, а просто «уменьшили вещи UShatava в масштабе».
Российский бренд UShatava будет выпускать детскую одежду
Напомним, Нино и Алиса уже выпускают минималистичную одежду для девушек и парней, которую можно купить в магазинах UShatava в Москве, Екатеринбурге и Петербурге. Туда же поступит коллекция UShatava X Kids – старт продаж уже в это воскресенье!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.