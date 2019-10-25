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Российский бренд UShatava будет выпускать детскую одежду

Екатеринбургский бренд UShatava, основанный Нино Шаматавой и Алисой Ушаковой, начал производство детской одежды. Как подчеркивают дизайнеры, их всегда «вдохновляли детки, одетые во взрослые образы», поэтому они не стали придумывать детскую одежду, а просто «уменьшили вещи UShatava в масштабе».

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Напомним, Нино и Алиса уже выпускают минималистичную одежду для девушек и парней, которую можно купить в магазинах UShatava в Москве, Екатеринбурге и Петербурге. Туда же поступит коллекция UShatava X Kids – старт продаж уже в это воскресенье!  

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Алина Малютина,
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