Все победители турнира получили возможность лично протестировать качество часов от официального хронометриста международного турнира часового бренда Rado, которые были вручены им в качестве приза.
30-й турнир Кубка Кремля завершился победой теннисиста Андрея Рублева
Часы Rado HyperChrome Tennis выпущены лимитированной серией в количестве 999 экземпляров. Модели коллекции выполнены из плазменной высокотехнологичной керамики и оснащены швейцарским часовым механизмом с хронографом. Плазменная высокотехнологичная керамика отличается легкостью, устойчивостью к появлению царапин и гипоаллергенностью. Производитель гарантирует, что сияние керамики не поблекнет со временем, тем самым сохранив превосходный внешний вид часов на долгие годы.
Главную победу в мужском одиночном разряде завоевал российский теннисист Андрей Рублев. Он одержал победу, обыграв соперника в двух сетах за 1 час 2 минуты, тем самым сделав подарок не только зрителям, но и себе в свой день рождения. В женском одиночном разряде победила Белинда Бенчич (Швейцария).
Официальный хронометрист международного турнира часовой бренд RADO замерил не только длительность самих матчей и скорость подачи игроков, но и впервые 25-секундный отрезок времени, отведенный игроку между окончанием одного розыгрыша и подачей для следующего, что соответствует новым требованиям ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) и WTA(Женская теннисная ассоциация). Каждый посетитель Кубка Кремля мог также измерить скорость своей подачи в RADO Smash Corner в зрительской зоне турнира.
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