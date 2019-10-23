Главную победу в мужском одиночном разряде завоевал российский теннисист Андрей Рублев. Он одержал победу, обыграв соперника в двух сетах за 1 час 2 минуты, тем самым сделав подарок не только зрителям, но и себе в свой день рождения. В женском одиночном разряде победила Белинда Бенчич (Швейцария).

Официальный хронометрист международного турнира часовой бренд RADO замерил не только длительность самих матчей и скорость подачи игроков, но и впервые 25-секундный отрезок времени, отведенный игроку между окончанием одного розыгрыша и подачей для следующего, что соответствует новым требованиям ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) и WTA(Женская теннисная ассоциация). Каждый посетитель Кубка Кремля мог также измерить скорость своей подачи в RADO Smash Corner в зрительской зоне турнира.