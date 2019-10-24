Levi’s посвятили новую коллекцию одежды очередной части «Звездных войн»: в декабре на широкие экраны выйдет фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход», который расскажет о последней битве молодого поколения джедаев с темной стороной Силы. Отправляться на премьеру можно (нужно!) в джинсовке с изображением космических кораблей, футболке с портретом Дарта Вейдера, толстовке с возгласом Чубакки «GGWWWRGHH!!!!» и поясе с вышитой фразой «Да пребудет с тобой сила». Каждая вещь дополнена пуговицами, табами, кожаными патчами и легендарными бэтвингами бренда, выполненными в стилистике «Звездных войн».
Футболка с Дартом Вейдером и толстовка с возгласом Чубакки: как выглядит коллекция Levi’s в честь выхода новых «Звездых войн»?
«Lucasfilm и Levi's — соседи в Сан-Франциско, — рассказывает старший вице-президент по дизайну и инновациям Levi’s Джонатан Ченг. — Когда мы узнали, что последняя глава саги должна появиться на экранах в конце 2019 года, собрали наших джедаев и направились в поисках дроидов на студию Lucasfilm. И, кстати, почти никому неизвестный, забавный факт: Люк Скайуокер носил белые Levi's в оригинальной трилогии! Настало время ответить комплиментом на комплимент и посвятить коллекцию Levi’s X Star Wars Вейдеру, дроидам, Чуи и Лее».
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