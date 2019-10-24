Футболка с Дартом Вейдером и толстовка с возгласом Чубакки: как выглядит коллекция Levi’s в честь выхода новых «Звездых войн»?

«Lucasfilm и Levi's — соседи в Сан-Франциско, — рассказывает старший вице-президент по дизайну и инновациям Levi’s Джонатан Ченг. — Когда мы узнали, что последняя глава саги должна появиться на экранах в конце 2019 года, собрали наших джедаев и направились в поисках дроидов на студию Lucasfilm. И, кстати, почти никому неизвестный, забавный факт: Люк Скайуокер носил белые Levi's в оригинальной трилогии! Настало время ответить комплиментом на комплимент и посвятить коллекцию Levi’s X Star Wars Вейдеру, дроидам, Чуи и Лее».