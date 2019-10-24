Русский музей запустил продажу сувениров на сайте «Юла»

Русский музей заключил сотрудничество с российским сервисом бесплатных объявлений «Юла». Теперь на сайте проекта будут продаваться эксклюзивные коллекции сувениров, посвященные актуальным или постоянным выставкам музея. Так, сейчас там можно купить шелковые платки, миниатюрные кошельки, тканевые шопперы и чехлы для паспорта с принтами по мотивам картин Константина Сомова — мирискусника, который предпочитал современности галантный 18 век и героев комедии дель арте. Его ретроспектива работает в Русском музее последний месяц и закроется 4 ноября.