Бренд головных уборов из Петербурга повторил культовую съемку Мерта Аласа и Маркуса Пигготта «Food Obsession Celebration»

Финалистка конкурса «Новые имена в моде-2018» Алина Есенина представила лукбук осенне-зимней коллекции головных уборов. Он сделан с отсылкой к культовой съемке Мерта Аласа и Маркуса Пигготта «Food Obsession Celebration», появившейся в Vogue Italia в 2017 году. Только вместо Ирины Шейк, Натальи Водяновой, Сары Сампайо и Наташи Поли в версии дизайнера снялись петербургские байеры, диджеи, рестораторы и даже врачи, а акцент с кружевных топов, шелковых комбинаций и бриллиантовых украшений был смещен на шляпки и ободки с разноцветными перьями и пайетками.