Кажется, мы нашли лучший костюм для Хэллоуина — тканевую индейку, как у Моники из «Друзей»!

Американский магазин Firebox выпустил едва ли не лучший подарок к 25-летию сериала «Друзья». Игрушка, которая теперь продается на его сайте, выполнена в виде индейки в оранжевых очках — такая же была на голове Моники, когда она пришла извиняться к Чендлеру (а тот в ответ признался ей в любви!).