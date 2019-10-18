Американский магазин Firebox выпустил едва ли не лучший подарок к 25-летию сериала «Друзья». Игрушка, которая теперь продается на его сайте, выполнена в виде индейки в оранжевых очках — такая же была на голове Моники, когда она пришла извиняться к Чендлеру (а тот в ответ признался ей в любви!).
Кажется, мы нашли лучший костюм для Хэллоуина — тканевую индейку, как у Моники из «Друзей»!
Firebox предлагает надеть игрушку на голову и «подбодрить своего друга в День Благодарения», а мы — использовать в качестве костюма на Хэллоуин. Стоимость индейки составляет 29,99 долларов — и она не испортится при доставке!
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