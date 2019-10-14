С сегодняшнего дня вы можете скачать новое приложение от «Яндекса» Sloy — оно распознает одежду и аксессуары на видео, загруженных зарегистрированными пользователями, а также предлагает несколько вариантов похожих вещей. Кроме того, в приложении можно примерять виртуальные аксессуары — по принципу «масок» в Instagram.
«Яндекс» запустил приложение Sloy — оно может распознавать бренды одежды на видео
Пока приложение доступно только на версии iOS. Sloy для Android появится в 2020 году.
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