16 ноября в Петербурге пройдет форум «Роль молодежи в развитии креативных систем», соорганизатором которого выступит фонд «Rustrends». Он занимается популяризацией, продвижением и сохранением народных художественных промыслов России, а также их интеграцией в современную жизнь, культуру и моду. «За последние 30 лет было закрыто более 140 предприятий народных художественных промыслов по всей стране, — рассказывают соорганизаторы форума. — На оставшихся предприятиях объем производства сократился в более, чем 15 раз. Каждое второе предприятие является убыточным или низкорентабельным. При этом наибольшие опасения вызывает даже не падение показателей их работы, а потеря уникальных производств, утрата технологических секретов, прерывание цепи преемственности поколений народных мастеров».
В Петербурге пройдет форум по сохранению и продвижению народных промыслов
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Коллаборация фабрики «Крестецкая строчка» и бренда Ulyana Sergeenko
Для доказательства того, что народный промысел — это не устаревший процесс, а его результаты вполне могут применяться в современной жизни (и быть модными!), на форуме будут организованы дискуссии с участием молодежи (в том числе молодых специалистов, которые уже работают на фабриках), а также поп-ап выставки и даже коллаборации различных фабрик с российскими дизайнерами. Среди уже подтвержденных участников форума — «Крестецкая строчка», «Торжокские золотошвеи», «Карельские узоры», «Павлопосадская платочная мануфактура», «Елецкие кружева» и «Тверские узоры» и еще около 100 фабрик.
Что: форум по сохранению и продвижению народных промыслов
Где: Дворец канцлера А.А. Безбородко, Почтамтская ул., 7
Когда: 16 ноября 2019
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