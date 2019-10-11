В Петербурге пройдет форум по сохранению и продвижению народных промыслов

Для доказательства того, что народный промысел — это не устаревший процесс, а его результаты вполне могут применяться в современной жизни (и быть модными!), на форуме будут организованы дискуссии с участием молодежи (в том числе молодых специалистов, которые уже работают на фабриках), а также поп-ап выставки и даже коллаборации различных фабрик с российскими дизайнерами. Среди уже подтвержденных участников форума — «Крестецкая строчка», «Торжокские золотошвеи», «Карельские узоры», «Павлопосадская платочная мануфактура», «Елецкие кружева» и «Тверские узоры» и еще около 100 фабрик.