Кроссовки CELL ALIEN теперь часть высокой моды. Модель, которая получилась в результате сотрудничества PUMA и KARL LAGERFELD, нам нравится больше всего. Лазурно-синий цвет с черными и темно-серыми деталями на верхней части, белая подошва с яркими красными вставками — разве не идеально? С ними хорошо смотрятся черные спортивные брюки с эластичными манжетами, боковыми карманами и контрастной окантовкой. Сюда же — двухцветную куртку в красном или черном цвете с белым логотипом.

Два бренда переосмыслили и модель CALI. Яркая подошва, черная молния с логотипом и сочетание белого, розового и красного цветов.