PUMA и KARL LAGERFELD продолжают сотрудничество и объединяются вновь, чтобы 12 октября показать новую капсулу. Здесь уличный стиль смешивается с парижской утонченностью, а классическая черно-белая палитра KARL LAGERFELD встречается с яркими оттенками. Найти для себя эффектные образы в коллекции смогут все.
PUMA и KARL LAGERFELD представили вторую коллаборацию, где уличный стиль смешивается с парижской утонченностью
Первая коллекция PUMA x KARL LAGERFELD была посвящена 50-летию одной из культовых моделей кроссовок — Suede. Любовь Карла Лагерфельда к классическим костюмам тоже нашла свое отражение в коллаборации — так появились черно-белые олимпийки и спортивные брюки.
Новая капсула отличается необычными деталями, смелой графикой и использованием цветового приема color-blocking. Идеальное сочетание стритстайла и высокой моды.
Что входит в коллаборацию?
В релиз вошли 4 силуэта кроссовок, поясные сумки, рюкзаки, шапки и различные предметы одежды: куртки, футболки, худи, штаны — всё в стиле спортшик.
Ретрофутуризм продолжает появляться в проектах PUMA. Кроссовки ROMA — одна из легендарных пар в истории бренда. В 1968 году их создали специально для бегового трека. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы они смогли стать знаковой моделью, нет, не беговой культуры, а уличной моды. В новой коллаборации классический силуэт ROMA приобрел черный верх, контрастные белые шнурки и подошву c крупной графической надписью KARL LAGERFELD. Пару идеально дополнят широкие черные штаны, которые расстегиваются по бокам благодаря пуговицам-заклепкам. Кстати, сейчас кроссовки выпускаются под названием Roma Amor. И это правда любовь!
Кроссовки CELL ALIEN теперь часть высокой моды. Модель, которая получилась в результате сотрудничества PUMA и KARL LAGERFELD, нам нравится больше всего. Лазурно-синий цвет с черными и темно-серыми деталями на верхней части, белая подошва с яркими красными вставками — разве не идеально? С ними хорошо смотрятся черные спортивные брюки с эластичными манжетами, боковыми карманами и контрастной окантовкой. Сюда же — двухцветную куртку в красном или черном цвете с белым логотипом.
Два бренда переосмыслили и модель CALI. Яркая подошва, черная молния с логотипом и сочетание белого, розового и красного цветов.
На фоне остальных моделей ALTERATION выделяются массивной футуристичной подошвой и цветом: здесь дизайнеры использовали светлые оттенки с единственным акцентом — красной вставкой на пятке. Верх модели украшен небольшими надписями KARL LAGERFELD и прошит крупными строчками. Так появляется ощущение, что каждая пара создана вручную.
Продажи коллекции PUMA x KARL LAGERFELD стартуют 12 октября — на официальном сайте бренда и в магазинах PUMA Select. Советуем поторопиться: фанатов крутых коллабораций много, а количество вещей и кроссовок ограничено.
Сайт PUMA: https://ru.puma.com/select.html
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