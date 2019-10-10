Бренд Jil Sander станет специальным гостем Pitti Uomo

Международная выставка мужской моды Pitti Uomo, которая пройдет во Флоренции с 7 по 10 января, объявила специальных гостей программы. Это креативные директора Jil Sander Люк и Люси Мейер, которые покажут на выставке свою коллекцию сезона осень-зима 2020/21. «Для нас показ во Флоренции — это одновременно честь и завершение определенного этапа», — говорят дизайнеры. — Здесь мы впервые встретились, но даже подумать не могли, что когда-нибудь будем презентовать свою коллекцию на Pitti Uomo».