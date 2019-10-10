Пальто верблюжьего цвета, свитера из мериносовой шерсти и куртки с приставкой Eco – что покупать из новой коллекции Calvin Klein

Кроме прочего, в этом сезоне Calvin Klein Sportswear делают ставку на экологически чистые технологии: в качестве утеплителей для курток используются наполнители Sorona и Thermolite. При производстве первого затрачивается на 30 % меньше энергии выделяется на 63 % меньше парниковых газов, а особенность второго в том, что его строение скопировано с меха полярных медведей. И тот, и другой держат тепло и защищают от ветра.