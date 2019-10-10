Основа новой коллекции Calvin Klein – обязательные для осеннего гардероба вещи – пальто, костюмы, трикотаж и эко-куртки – базовой черно-белой цветовой гаммы, разбавленной бежевыми, лесными и терракотовыми оттенками. Все хиты можно померить в новом концепт-сторе марки в ТРК «Питер Радуга» с бетонными стенами и урбанистичным дизайном.
Пальто верблюжьего цвета, свитера из мериносовой шерсти и куртки с приставкой Eco – что покупать из новой коллекции Calvin Klein
Весь новый лукбук Calvin Klein снимали на фоне природы, океана и осенних полей. Образы новой коллекции тянутся к минималистичным, простым и естественным линиям, поэтому хитами обещают стать мягкие пальто верблюжьего цвета, терракотовые свитера с высоким горлом, классические костюмы и куртки – классика casual-набора, которая подойдет и для офиса, и для ужина в ресторане с друзьями.
Кроме прочего, в этом сезоне Calvin Klein Sportswear делают ставку на экологически чистые технологии: в качестве утеплителей для курток используются наполнители Sorona и Thermolite. При производстве первого затрачивается на 30 % меньше энергии выделяется на 63 % меньше парниковых газов, а особенность второго в том, что его строение скопировано с меха полярных медведей. И тот, и другой держат тепло и защищают от ветра.
Лейтмотив осенней коллекции – традиционные для Calvin Klein минимализм и лаконичность, но в декоре базовых моделей встречаются самые горячие тренды: леопардовый принт, клетка и цвет металлик. Линия casual-свитеров — и для нее, и для него – выполнена из 100% мериносовой шерсти. При этом она включает вещи, подходящие для машинной стирки.
К осеннему сезону бренд запустил новый магазин в Петербурге: теперь оценить концепт-стор марки в стиле concrete можно не только в ТРК «Гранд Каньон», но и ТРК «Питер Радуга»: бетонные стены, урбанистический дизайн и ничего лишнего.
Calvin Klein: ТРК «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14; ТРК «Гранд Каньон», пр. Энгельса, 154
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