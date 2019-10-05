PUMA анонсировали вторую коллаборацию с модным брендом LES BENJAMINS
И, кажется, это лучшее, что могли придумать для путешествий.
5 октября в Петербурге, как и во всем мире, стартуют продажи новой коллекции PUMA х LES BENJAMINS. В прошлый раз мы погрузились в культуру Стамбула, сейчас — достаем рюкзаки и отправляемся навстречу новым приключениям. Одежда и обувь из капсулы вдохновлены эстетикой хайкинга и получились настолько комфортными и продуманными до мелочей, что идеально подходят для любых путешествий — как по дикой природе, так и по улицам большого города.
О новой коллекции PUMA х LES BENJAMINS
Вторая коллаборация продолжает традиции первой капсулы. Та получилась минималистичной и одновременно колоритной: монохром встретился с яркими восточными орнаментами, которые используются в традиционной вышивке.
В этот раз принты, напоминающие узоры на турецких коврах, появляются в виде прямоугольных вставок на одежде. Не обошлось и без различных моделей кроссовок — с яркими деталями и из прорезиненных материалов. Больше всего здесь и привлекает умелое сочетание стильных уличных силуэтов с удобными для любого путешественника деталями.
Чего только стоит функциональность куртки PUMA х LES BENJAMINS Storm с «умной» водоотталкивающей тканью, которая обеспечит комфорт и защиту от ветра. Резиновые значки и контрастные детали придают дизайну особую эстетику. В коллекцию одежды также вошли толстовки, топы, майки и спортивные штаны. Дополнят образ путешественника головные уборы и многофункциональные поясные сумки.
Отдельное место в коллекции, конечно же, отведено кроссовкам. Главная модель — Cell Alien в черно-белых цветах, с яркими неоновыми деталями и голубыми узорами по бокам. В них не страшно идти по незнакомым дорогам и узнавать новые города. В коллаборации есть и обновленные силуэты моделей Storm, RS-X Mid и Thunder DISC. В последних используется особая технология PUMA Disc — она позволяет фиксировать кроссовок на ноге без шнуровки.
О бренде LES BENJAMINS
В 2011 году дизайнер Буньямин Айдын основал стамбульский бренд LES BENJAMINS. Успеха не пришлось долго ждать — LES BENJAMINS быстро зарекомендовал себя как один из лидеров в индустрии стритвеар, объединив культурное наследие с современным дизайном. А сам дизайнер стал самобытной восходящей звездой турецкого стритстайла. Позже бренд превратился в площадку для коллабораций с молодыми дизайнерами.
Два главных увлечения Буньямина Айдына — это путешествия и фотография. Ни одна из его поездок не обходится без фотоаппарата. Такая его любовь находит отражение не только в дизайне одежды, но и в логотипе LES BENJAMINS: он напоминает точку фокусировки в видоискателе камеры.
PUMA и LES BENJAMINS сделали (и продолжают делать) почти невозможное — объединили западный уличный стиль и восточные культурные традиции.
Одежда и кроссовки PUMA x LES BENJAMINS однозначно станут маст-хэвом для настоящих исследователей и авантюристов. Так что, если вы готовы к приключениям, скорее идите (нет, бегите!) за новой коллекцией на официальный сайт бренда в раздел PUMA Select или в один из магазинов:
Санкт-Петербург
ТРЦ «Галерея»
PUMA Select, 3-й этаж
Лиговский проспект, 30а
ТРЦ «Галерея»
Street Beat, 3-й этаж
Москва
Универмаг «Цветной»
PUMA, 2-й этаж
Цветной б-р, 15
Brandshop
Петровский б-р, 21
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