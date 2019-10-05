И, кажется, это лучшее, что могли придумать для путешествий.

5 октября в Петербурге, как и во всем мире, стартуют продажи новой коллекции PUMA х LES BENJAMINS. В прошлый раз мы погрузились в культуру Стамбула, сейчас — достаем рюкзаки и отправляемся навстречу новым приключениям. Одежда и обувь из капсулы вдохновлены эстетикой хайкинга и получились настолько комфортными и продуманными до мелочей, что идеально подходят для любых путешествий — как по дикой природе, так и по улицам большого города.

О новой коллекции PUMA х LES BENJAMINS

Вторая коллаборация продолжает традиции первой капсулы. Та получилась минималистичной и одновременно колоритной: монохром встретился с яркими восточными орнаментами, которые используются в традиционной вышивке.

В этот раз принты, напоминающие узоры на турецких коврах, появляются в виде прямоугольных вставок на одежде. Не обошлось и без различных моделей кроссовок — с яркими деталями и из прорезиненных материалов. Больше всего здесь и привлекает умелое сочетание стильных уличных силуэтов с удобными для любого путешественника деталями.