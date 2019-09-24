От Элтона Джона до кошки Шупетт: Lyst рассказали, как все оденутся на Хэллоуин-2019

Сервис персональных рекомендаций по шоппингу Lyst, который теперь имеет платформу в России, проанализировал запросы более 104 миллионов онлайн-покупателей и составил список из десяти самых популярных костюмов для предстоящего Хэллоуина. По версии специалистов, в этом году мы переоденемся в британский флаг (31 октября — не только День всех святых, но еще и дата выхода Великобритании из Евросоюза), певицу Лиззо (ее сверкающий желтый купальник с выступления на MTV VMA всего за 24 часа увеличил запросы пользователей на 717%,) и персонажей фильма «Однажды...в Голливуде» (поиски сапогов из лаковой кожи, как у героини Марго Робби, выросли на 31% по всему миру).