От Элтона Джона до кошки Шупетт: Lyst рассказали, как все оденутся на Хэллоуин-2019
Сервис персональных рекомендаций по шоппингу Lyst, который теперь имеет платформу в России, проанализировал запросы более 104 миллионов онлайн-покупателей и составил список из десяти самых популярных костюмов для предстоящего Хэллоуина. По версии специалистов, в этом году мы переоденемся в британский флаг (31 октября — не только День всех святых, но еще и дата выхода Великобритании из Евросоюза), певицу Лиззо (ее сверкающий желтый купальник с выступления на MTV VMA всего за 24 часа увеличил запросы пользователей на 717%,) и персонажей фильма «Однажды...в Голливуде» (поиски сапогов из лаковой кожи, как у героини Марго Робби, выросли на 31% по всему миру).
Также в список вошли образы героинь фильма «Маленькие женщины» (новейшая экранизация романа Луизы Мэй Олкотт выйдет на экраны в январе следующего года), Карла Лагерфельда и его кошки Шупетт (после смерти дизайнера число запросов классических черных костюмов превысило 4000), Джинна и Аладдина (поиски информации о диснеевском персонаже в исполнении Уилла Смита увеличились на 1600%), а также Элтона Джона, Уэнздей из «Семейки Аддамс» и персонажей «Очень странных дел».
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