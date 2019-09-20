Дженнифер Лопес закрыла показ Versace в ремейке знаменитого «тропического» платья

В Милане прошел показ весенне-летней коллекции Versace, звездой которого стала певица, актриса, а с недавних пор еще и общепризнанная икона моды Дженнифер Лопес. Она закрыла шоу в ремейке того самого «тропического» платья итальянской марки, в котором появилась на церемонии вручения премии Grammy еще в 2000 году.

Ностальгия по образцу двадцатилетней давности у Донателлы Версаче началась в прошлом сезоне. В ее коллаборацию с бостонским брендом Concepts вошли кроссовки Chain Reaction, получившие знакомый растительный принт. Теперь к ним, помимо самого платья Дженнифер Лопес, добавились сандалии, юбки, костюмы и даже колготки с таким же орнаментом. Донателла настаивает: в моде — тотал-лук!

«Тропическое» платье — не единственный переизданный образ Versace. Ранее на своих шоу они вспоминали наряд Элизабет Херли, закрепленный булавками и надетый на премьеру фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» в 1994 году, а также платье Анджелины Джоли с внушительным разрезом, после выхода в котором на «Оскаре-2012» у ноги актрисы появился отдельный Twitter-аккаунт. Стоит ли говорить о том, что по подиуму показов бренда ходят те же модели, что и 20 лет назад: Моника Беллуччи, Синди Кроуфорд, Клаудиа Шиффер, Кристи Тарлингтон и Эмбер Валлетта, которая в этот раз сорвала не меньше оваций, чем Джей Ло.

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com