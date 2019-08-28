Лейтмотивом новой коллекции Max Mara стал контраст мужского и женского начал. Дизайнеров бренда вдохновила многолетняя дружба легендарных звезд балета Рудольфа Нуреева и Марго Фонтейн. Так, струящийся шифон и нежный шелк сочетаются с мужским кроем шляп в стиле денди, мокасинами и кашемировыми сапогами. Мягкая цветовая палитра коллекции заимствует оттенки макияжа: кремовый, пудровый, античная роза, сиреневый и медный смело разбавляют контрастным черным, белым или дополняют цветом румян.

В моде – естественная элегантность, присущая знаменитой паре. В осеннем сезоне футболку с подвернутыми рукавами можно завязать на талии или надеть поверх нее трикотажную майку. Укороченные свободные рукава, вдохновленные закулисным миром, придадут образу непринужденности. Кроме того, в основе комфортных сочетаний лежит многослойность. Расслабленный стиль создают, например, пальто поверх технологичных курток и мужские шерстяные майки в сочетании с лонгсливами из чулочного джерси.

Подчеркнуть утонченную фигуру можно с помощью облегающих топов, тонких леггинсов в рубчик и мягких бархатных балеток с завязками на щиколотке. Среди осенних аксессуаров – объемные двусторонние сумки Anita, которые перекликаются с тканями пальто, и кожаные ремни, завязанные узлом на талии.