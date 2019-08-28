Статистика дня: секонд-хенды становятся популярнее универмагов
Доходы от продаж в секонд-хендах увеличатся с 22 до 41 млрд. долларов уже к 2022 году — об этом рассказывают аналитики американской платформы Poshmark, которая специализируются на перепродаже женской одежды, обуви и аксессуаров. В свою очередь, специалисты сайта ThredUp, который также помогает реализовать поддержанные товары, прогнозируют рост до 51 млрд. долларов к 2024 году. По словам экспертов, это связано с предпочтениями миллениалов: они все чаще покупают одежду в секонд-хендах и винтажных магазинах, а не в монобрендах и универмагах.
Напомним, в прошлом году «Собака.ru» составляла гид по лучшим секонд-хендам Петербурга (от OFF с туфлями времен Греты Гарбо до «Лис-сектантов» с аутентичными олимпийками из 1990-х), а в этом рассказывала о самых популярных винтажных магазинах в Instagram (от проекта фэшн-блогера Лизы Гусевской до коллекции создательницы паблика «Богоматерь цветов» Саши Каролик).
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