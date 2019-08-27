Что покупать в осенне-зимних коллекциях Levi's?

Где взять функциональные, универсальные, удобные и красивые вещи одновременно? Да еще и те, которые прослужат не пару сезонов, а несколько лет? В новых осенне-зимних коллекциях Levi’s, конечно! Смотрите сами: в основной линии американского бренда Red Tab, которая мешает культовые силуэты прошлого с актуальными трендами, есть перевыпущенная модель джинсов Levi’s 501® 1993 года, а к ней — фланелевая рубашка, дутая куртка, вместительный рюкзак и ботинки PNSL Boot (тотал-лук в олдскульном «папском» стиле готов!). На рейлах в женском отделе с наступлением нового сезона расположатся джинсы Ribcage (с самой высокой в истории Levi’s посадкой) и Sculpt (из материалов 4-Way Stretch и 4-Way Power Stretch, которые позволяют им сохранять первоначальную форму), а также джинсовая куртка с подкладкой из искусственного меха Sherpa Trucker, толстовки с разноцветным логотипом бренда и кофты с повсеместным леопардовым принтом.

Levi`s Made & Crafted

Levi`s Made & Crafted

Levi`s Made & Crafted

Levi`s Made & Crafted

Levi`s Made & Crafted

«В основе коллекции осень-зима 2019/20 — ностальгия по стилю 1980-х и 1990-х годов, которую мы дополнили изысканной и по-настоящему уютной многослойностью, — рассказывает Карин Хиллман, руководитель отдела контроля производства Levi’s Strauss & Co. — Мы переиздали легендарные модели в нестандартных пропорциях, "поиграли" с ироничными тенденциями 1990-х в логотипах, и обратились к расслабленному Dad Style как к отправной точке при создании мужской линии. В женской коллекции мы смешали стритстайл с китчем 1980-х и сделали особый акцент на цветочных принтах. В результате в новой осенне-зимней коллекции сочетаются ностальгия по прошлому и абсолютно новые тренды».

Levi`s Made & Crafted

Levi's Red Tab

Levi's Red Tab

Levi's Red Tab

Levis Made & Crafted

Levis Made & Crafted

Levi`s Made & Crafted

Levi`s Red Tab

Levi's Red Tab

Levi`s Made & Crafted

Вместе с основной линией у Levi’s вышла премиальная, которую отличает высокое качество изделий, а также выбор лучших тканей и техник обработки. В этом сезоне она получила название «Русское Родео» и объединила в дизайне русские мотивы (а именно — московский эклектичный микс из советских зданий и сохранившейся старинной архитектуры) и элементы Старого Запада (ковбойские шляпы, длинную бахрому и ручные вышивки). Как итог — рубашки, скроенные из лоскутков разных тканей, пальто, разрисованные в стиле картин Тимура Новикова, куртки, дополненные плетением макраме, и джинсы, широкие штанины которых напоминают индейские вигвамы.

Levi's Red Tab

Levi's Performance Denim

Levi`s Made & Crafted

Levi's Red Tab

Levi's Performance Denim

Levi's Red Tab

Levi's Red Tab

Levi's Red Tab

Levi`s Made & Crafted

Levi's Red Tab

Для тех, кто соскучился по специальным релизам американского бренда (как, например, коллекции в честь сериала «Очень странные дела» или к юбилею мультипликационного персонажа Hello Kitty), этой осенью выйдут первая полноценная линейка женского нижнего белья Levi`s Bodywear, коллаборация со Star Wars в преддверии премьеры нового фильма, ежегодный перевыпуск иконической куртки Levi’s Trucker и запуск линии технологичных (охлажденных или утепленных!) джинсов Performance Denim. Однако для приобретения всех хайлайтов бренда необходимо сначала освободить гардероб: в шести магазинах Levi’s (пока только в Москве, но в скором времени и в Петербурге) стоят Recycle Boxes, которые принимают любые вещи из денима в обмен на скидку 20% на следующую покупку. Все собранные вещи поступают в некоммерческую организацию «Второе Дыхание», где сортируются и направляются в благотворительные фонды или на переработку.