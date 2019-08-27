Покупка недели: замшевые лоферы от бренда John Lobb — личного поставщика обуви королевы Елизаветы II
Первой моделью John Lobb, выпущенной еще 1852 году, были ботинки с «секретом» — пустым каблуком, в котором золотодобытчики прятали драгоценный песок, а иногда и целые слитки. Спустя сто лет в ассортименте английского бренда появились более конвенциональные, но не менее функциональные пары — броги, монки и лакированные туфли, которые в свое время носили писатель Бернард Шоу, фотограф Сесил Битон, режиссер Орсон Уэллс, бизнесмен Аристотель Онассис, изобретатель Гульельмо Маркони, принц Филипп и королева Елизавета II (John Lobb даже получили право называться «личным поставщиком Ее Величества»!). Многие модели производятся исключительно на заказ, часто — в течение трех месяцев или полугода: все операции, включая раскрой кожи, натягивание верха на колодку, окрашивание подошвы и полировку обуви, английские мастера выполняют вручную.
Некоторые клиенты придумывают настолько классные пары обуви, что они остаются в ассортименте марки, — как, например, лоферы Lopez, произведенные по просьбе Аквилино Лопеза в 1950 году. Они сделаны из премиальной темно-коричневой замши, отличаются прошитой вручную вставкой в подъеме и выдержат любые перемены — и погоды, и образов. Сейчас лоферы продаются в Петербурге, в бутике St. James на Невском проспекте, 150. Стоимость английской пары составляет 114 9000 рублей.
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