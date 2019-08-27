Российский бренд Ozero Swimwear выпустил купальники, названные в честь озер: Ладога, Селигер, Орон и Кварели
Лето заканчивается, а красивые купальники — нет: финалистка конкурса молодых дизайнеров «Новые имена в моде» Елена Чеурина представила вторую коллекцию своего бренда Ozero Swimwear. В ней — слитные и раздельные комплекты, по традиции марки названные в честь мировых озер: Ладога, Орон, Селигер, Комо, Вида, Роторуа и Кварели. Все они произведены на Бали из итальянской эко-лайкры: эта ткань приятна к телу, быстро сохнет и не выгорает на солнце, а также не боится хлорки, масел и кремов для загара!
Коллекция уже поступила в продажу на сайте ozeroswimwear.com — как раз для тех, кто не успел отправиться в отпуск летом и планирует улететь на юг в бархатный сезон. Верх купальника стоит в среднем 87 долларов, низ — 82 доллара, а слитные модели обойдутся вам по ценам от 152 до 172 долларов. 10% от этой суммы Ozero Swimwear перечислят на поддержку чистоты водных объектов.
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