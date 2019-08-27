Российский бренд Ozero Swimwear выпустил купальники, названные в честь озер: Ладога, Селигер, Орон и Кварели

Лето заканчивается, а красивые купальники — нет: финалистка конкурса молодых дизайнеров «Новые имена в моде» Елена Чеурина представила вторую коллекцию своего бренда Ozero Swimwear. В ней — слитные и раздельные комплекты, по традиции марки названные в честь мировых озер: Ладога, Орон, Селигер, Комо, Вида, Роторуа и Кварели. Все они произведены на Бали из итальянской эко-лайкры: эта ткань приятна к телу, быстро сохнет и не выгорает на солнце, а также не боится хлорки, масел и кремов для загара!