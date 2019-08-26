Появилась карта пунктов приема старой и ненужной одежды

Сервис «2ГИС» добавил на карты российских городов пункты приема ненужных вещей, которые можно отдать на благотворительность или переработку. Сейчас на картах отмечены 500 точек, в том числе все контейнеры сетей «Спасибо!», «Перемолка» и «Жизнь». Найти их можно на 2gis.ru или в приложениях на iOS и Android по запросу «пункты приема одежды» или «сдать одежду».