Появилась карта пунктов приема старой и ненужной одежды
Сервис «2ГИС» добавил на карты российских городов пункты приема ненужных вещей, которые можно отдать на благотворительность или переработку. Сейчас на картах отмечены 500 точек, в том числе все контейнеры сетей «Спасибо!», «Перемолка» и «Жизнь». Найти их можно на 2gis.ru или в приложениях на iOS и Android по запросу «пункты приема одежды» или «сдать одежду».
Напомним, ранее сервис «2ГИС» нанес на карты городов России места, в которых находятся пункты приема отсортированного мусора на переработку. В Петербурге таких точек 1977 — их можно найти по запросам «мусорные контейнеры», «пункты приема батареек» или «сдать аккумуляторы».
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