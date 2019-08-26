В Петербург приехала первая мужская коллекция Celine — с приталенными пиджаками и кожаными куртками в стиле «рокабилли»

Теперь у вас есть шанс прикоснуться к истории — и купить первые мужские вещи, выпущенные под брендом Celine . Напомним, до прихода в него креативного директора Эди Слимана, модный дом был сконцентрирован на производстве женской одежды, обуви и аксессуаров.

Твидовые пальто, приталенные пиджаки, укороченные джинсы, брюки с завышенной талией и джемперы с узором в ромбик, вдохновленные стилем британской молодежи 1970-х и представленные Слиманом в январе этого года, поступили в продажу в ДЛТ. Стоимость вещей из осенне-зимней коллекции варьируется от 28 000 рублей (за футболку с названием бренда) до 180 000 рублей (за пальто, которое можно передавать по наследству).