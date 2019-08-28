На севере Петербурга открылся гипермаркет шуб «Лед»
Второй гипермаркет шуб «Лед» открылся в ТРК «Меркурий» – первый появился прошлой осенью на Пулковском шоссе. В коллекции магазина – классические и дизайнерские модели из меха норки, куницы, мутона, каракуля, соболя и лисы. Среди тысячи наименований – фасоны оверсайз, миди и манто разной длины и цветов – все от 42 до 66 размера. В честь запуска 21 сентября на лекции о зимних трендах с гостями встретится давний друг бренда – историк моды Александр Васильев.
Гипермаркет шуб «Лед» — это первый магазин шуб в Петербурге такого формата. В гипермаркете представлены меховые изделия собственной фабрики в Пятигорске, которая работает на российском рынке уже более 20 лет и является одним из крупнейших в России производителем и оптовым поставщиком верхней одежды из меха.
Гипермаркет шуб «Лед»: ТРК «Меркурий», ул. Савушкина, 141, лит. А; гипермаркет «О’кей», Пулковское ш., 17, к. 2; тел. (812) 924-3633, icehyperfurs.ru
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