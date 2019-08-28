На севере Петербурга открылся гипермаркет шуб «Лед»

Второй гипермаркет шуб «Лед» открылся в ТРК «Меркурий» – первый появился прошлой осенью на Пулковском шоссе. В коллекции магазина – классические и дизайнерские модели из меха норки, куницы, мутона, каракуля, соболя и лисы. Среди тысячи наименований – фасоны оверсайз, миди и манто разной длины и цветов – все от 42 до 66 размера. В честь запуска 21 сентября на лекции о зимних трендах с гостями встретится давний друг бренда – историк моды Александр Васильев.