В Au Pont Rouge покажут новые коллекции осенне-зимнего сезона
4 сентября в универмаге можно будет увидеть две разноплановые линейки от модного бренда Marc Jacobs. Первая вдохновлена образами популярного американского мультфильма Peanuts – выцветший джерси и трикотаж, жизнеутверждающие слоганы во всю спину, спортивный оверсайз и яркие комикс-принты. Во второй коллекции дизайнер сделал ставку на минимализм. В коллаборации с еженедельным светским журналом New York Magazine Марк Джейкобс интерпретировал один из самых графичных и узнаваемых логотипов.
Кроме этого, в программе – выступление балерин Академии русского балета им. А.Я. Вагановой в одежде из новой коллекции российского бренда премиального трикотажа Free Age, перформанс петербургской марки Hatfield, которая выпускает шляпы ручной работы, и презентация аромата Au Pont Rouge by M. Micallef, созданного специально для универмага. За музыку отвечают диджеи – Даша Малыгина, Виталий Козак и Наташа Туровникова, – а в гости ждут Эреза Розена из Zielinski & Rozen и Игоря Чапурина.
Начало в 18.00
Вход по приглашениям
Универмаг Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, тел. (800) 250-1907, aupontrouge.ru
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