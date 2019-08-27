В Au Pont Rouge покажут новые коллекции осенне-зимнего сезона

4 сентября в универмаге можно будет увидеть две разноплановые линейки от модного бренда Marc Jacobs. Первая вдохновлена образами популярного американского мультфильма Peanuts – выцветший джерси и трикотаж, жизнеутверждающие слоганы во всю спину, спортивный оверсайз и яркие комикс-принты. Во второй коллекции дизайнер сделал ставку на минимализм. В коллаборации с еженедельным светским журналом New York Magazine Марк Джейкобс интерпретировал один из самых графичных и узнаваемых логотипов.