6 детских образов, вдохновленных летним чтением

В Outlet Village Пулково готовятся к первому сентября. В магазинах торгового комплекса есть все необходимое для школьного гардероба любого возраста со скидкой до 80%. Мы съездили в аутлет и собрали образы для малышей и подростков по мотивам детских книг из списка внеклассного чтения.

Летнее чтение — самое приятное. Можно устроиться в гамаке под яблоней или расположиться в парке на траве. Можно никуда не торопиться и полностью погрузиться в сюжет. Если книги, заданные на лето, произвели на ребенка впечатление, наверняка ему не захочется расставаться с полюбившимися героями. Тем более, что персонажи главных детских и подростковых произведений совершенно жизненные, не теряющие актуальности годами, десятилетиями, веками – оттого эти книги и читаются из поколения в поколение. Одеваем наших милых Томов Сойеров и Алис в Стране чудес в современные наряды. Подбираем в Outlet Village Пулково образы, которые будут напоминать им о беззаботном времени, проведенном с книгой, захватившей воображение, и о герое, который стал за лето лучшим другом или даже alter ego. Здорово, что не надо бегать по городу в поисках, а достаточно приехать в один торговый комплекс и найти все необходимое для гардероба хоть первоклассника, хоть выпускника (а также их родителей) и при этом приятно провести время. А дополнительные скидки и специальные акции делают шопинг еще и по-настоящему выгодным!

«Приключения Алисы в Стране чудес», Льюис Кэрролл

Ботинки Gulliver 999 руб. (старая цена — 4599 руб.), школьная форма Choupette 4572 руб. (старая цена — 5080 руб.), рюкзак Gulliver 599 руб. (старая цена — 1799 руб.); блуза Fina Ejerique 7998 руб. (старая цена — 7140 руб.), юбка Choupette 1848 руб. (старая цена — 2640 руб.); ободок Gulliver 59 руб. (старая цена — 159 руб.), джемпер Tommy Hilfiger 4890 руб. (старая цена — 6990 руб.), джинсы Tommy Hilfiger 4190 руб. (старая цена — 5990 руб.); платье Gulliver 2999 руб. (старая цена — 5990 руб.)

Героиня философской сказки английского математика и литератора Льюиса Кэрролла семилетняя Алиса, школьница с причудливо-логическим складом ума, чьи прямые волосы «вечно лезут в глаза», доверчивая, по словам автора, «любознательная до крайности, с тем вкусом к Жизни, который доступен только счастливому детству, когда всё ново и хорошо, а Грех и Печаль всего лишь слова — пустые слова, которые ничего не значат!». Ее удивительные приключения, последовавшие за попаданием в кроличью нору, встречи с Герцогиней, Королевой, Чеширским Котом, Болванщиком, Мартовским Зайцем и другими персонажами, не могут не взволновать. Представили себе современную Алису ребенка с пытливым умом и богатым воображением (то есть фактически любого ребенка), переместившегося из 1865-го в 2019-й? Идеальный школьный английский гардероб с тех пор не очень-то сильно изменился: строгое платье для школьных будней (на форму, между прочим, действует скидка 10% в Choupette), белая блузка с воланом, платье принцессы для особых случаев и непременные розовые девчачьи аксессуары. О XXI веке напомнит разве что рюкзачок, заменивший портфель. Обратите внимание, что в «Империи сумок» действует дополнительная скидка 10% на весь школьный ассортимент.

«Пеппи Длинныйчулок», Астрид Линдгрен

Футболка Tommy Hilfiger 2390 руб. (старая цена — 3490 руб.), куртка Guess 2999 руб. (старая цена — 4690 руб.), брюки Choupette 693 руб. (старая цена — 999 руб.); рюкзак Gulliver 599 руб. (старая цена — 1799 руб.), ботинки Andrea Morelli, "Магия детства", 12747 руб. (старая цена — 18210 руб.), свитер Guess 2190 руб. (старая цена — 3690 руб.)

Пеппилотта Виктуалия Рульгардина Крисминта Эфраимсдоттер нисколько не походит на других девочек городка: волосы цвета морковки, заплетенные в тугие торчащие косички, веснушчатый нос, платье из красно-зеленых лоскутов, и разноцветные высокие чулки. Она большая выдумщица, ходит, пятясь назад, не любит посещать уроки (с обучением могут примирить только каникулы), и самостоятельна настолько, что в девятилетнем возрасте готова жить одна. Узнали свое сокровище? Теперь наряжайте! Мода благоволит к неформалам всех возрастов. Современный креативный look: яркие цвета, что-то нарочито короткое или слишком свободное и полоски-полоски!

«Гарри Поттер», Джоан Роулинг

Свитер Antony Morato, "Магия детства", 3465 руб. (старая цена — 6930 руб.), ботинки Choupette 2730 руб. (старая цена — 3900 руб.), брюки Tommy Hilfiger 4190 руб. (старая цена — 5990 руб.); бомбер Choupette 2604 руб. (старая цена — 3600 руб.); пиджак с капюшоном Choupette 2688 руб. (старая цена — 3340 руб.); брюки Choupette 1771 руб. (старая цена — 2530 руб.), рубашка Choupette 1694 руб. (старая цена — 2490 руб.), ремень Gulliver 749 руб. (старая цена — 2199 руб.)

Обладатель волшебной силы, о которой он сам не имеет представления, и настоящий герой (даже до знакомства с заклинаниями, правилами квиддича и Тем-кого-нельзя-называть) сейчас готовится к тому, чтобы начать постигать самые важные и сложные науки от математики до магии. Проверьте, хорошо ли экипирован ваш Гарри Поттер, перед тем как штурмовать платформу номер 9¾ по дороге в свой Хогвартс. Волшебная шляпа подскажет, в чем ему специализироваться, а ваша задача обеспечить благородный и удобный аутфит преппи: форменные брюки или слаксы, несколько рубашек (в Calvin Klein, кстати, кроме скидок до 70% действуют дополнительные минус 20% при покупке двух сорочек). Выбираем функциональный и эффектный бомбер с капюшоном, свитер с высоким воротом, чтобы не схватил простуду в первую же неделю, и обязательно теплый шарф.

«Приключения Тома Сойера», Марк Твен

Рюкзак Gulliver 599 руб. (старая цена — 2999 руб.), рубашка Gulliver 1699 руб. (старая цена — 3290 руб.), подтяжки Gulliver 199 руб. (старая цена — 699 руб.), брюки Tommy Hilfiger 4190 руб. (старая цена — 5990 руб.); джинсы Tommy Hilfiger 4890 руб. (старая цена — 6990 руб.), поло с длинным рукавом Hugo Boss 5754 руб. (старая цена — 8220 руб.), худи на молнии Choupette 1693 руб. (старая цена — 3278 руб.)

Предприимчивый и хулиганистый, непоседа и авантюрист, а главное, искреннее, доброе и благородное сердце — таков Том Сойер. Он может взять на себя вину одноклассницы, покрыть каверзу друга и, конечно, уступить покраску забора за яркий стеклянный шарик. Помнится, собирая в воскресную школу, его тщательно отмывали, причесывали и наряжали в костюм, который назывался «тот, другой» — застегнутый на все пуговицы, с аккуратно отложенным воротничком и пестрой соломенной шляпой. Выходная одежда раздражала Тома, а начищенные ботинки и вовсе сводили с ума. Не будем мучить своего ребенка. Джинсы, комфортные футболки, свободная рубашка навыпуск, спортивный стритвеар — и ваш разбойник готов к любым возможным приключениям и испытаниям, даже если придется выступить перед всем классом с чтением скучнейших стихов.

«Волшебник изумрудного города», Александр Волков

Курточка Montefiore, "Магия детства", 456 руб. (старая цена — 2280 руб.), балетки Gulliver 1999 руб. (старая цена — 3999 руб.), платье Gulliver 1199 руб. (старая цена — 3699 руб.); джинсовая юбка Choupette 1771 руб. (старая цена — 2530 руб.), джемпер Choupette, брюки Gulliver 999 руб. (старая цена — 1999 руб.)

Маленькая Элли, унесенная вместе со своим домиком из родного Канзаса, преодолела долгий путь в Изумрудный город вместе с друзьями Тотошкой, Страшилой, Львом и Железным Дровосеком. Она демонстрировала мужество и храбрость, скромность и застенчивость, трудолюбие и мудрость и, конечно, бесконечную доброту. Без удобных и практичных вещей петербургской Элли в наши дни не обойтись, но, конечно, она будет в восторге от романтического платья, расшитого жемчужными бусинками (помните, как ей нравились серебряные башмачки даже без их волшебных свойств?). Мама тоже будет довольна ­ этот наряд сейчас можно купить в Gulliver со скидкой до 70%. Кстати, у бренда есть еще одно выгодное предложение: при покупке трех предметов школьной формы четвертый в подарок.

«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери

Брюки Guess 890 руб. (старая цена — 1690 руб.), джемпер Gulliver 499 руб. (старая цена — 1799 руб.); куртка-бомбер Choupette 2912 руб. (старая цена — 4160 руб.); рубашка Fina Ejerique, "Магия детства", 909 руб. (старая цена — 3030 руб.), шорты с подтяжками 3640 руб. (старая цена — 5200 руб.), ботинки Ciao Bimbi, "Магия детства", 3231 руб. (старая цена — 10770 руб.); брюки Сhoupette 2156 руб. (старая цена — 3080 руб.), джемпер Aston Martin, "Магия детства", 6615 руб. (старая цена — 9450 руб.)

Малыш, прилетевший с «астероида Б-612» — такого маленького, что там можно было несколько раз в день наблюдать рассветы и закаты, — как известно из рисунков автора, имел пшеничные волосы, носил длинный шарф и звездный плащ. Но так как мы не планируем постановку пьесы, можно отдалиться от авторского описания и иллюстраций сколь угодно далеко. В фаворитах для нашего любимца яркий трикотаж, бомбер, как у «папы»-автора, и, конечно, звездные кеды (они, кстати, сейчас обойдутся родителям на 60% дешевле, чем обычно). Впрочем, важно помнить, что зорко одно лишь сердце, а самого главного не увидишь глазами. И, конечно, не забывать, что быть человеком — это и значит чувствовать, что ты за все в ответе.