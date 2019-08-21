Яркие цвета, необычные принты и скандинавский стиль: Marc O’Polo представили новую лимитированную женскую коллекцию для Петербурга

Marc O’Polo объявили о выходе лимитированной женской коллекции линейки Denim. В нее вошли платья и юбки из мелкого итальянского вельвета, пуховики ярких цветов — от темно-зеленого до светоотражающего, джинсы и худи с необычными принтами (такие подойдут и для работы, и для вечерики!), удобные свитера в скандинавском стиле и спортивные брюки. Приобрести одежду можно будет только в петербургской «Галерее» с 28 августа.