Яркие цвета, необычные принты и скандинавский стиль: Marc O’Polo представили новую лимитированную женскую коллекцию для Петербурга
Marc O’Polo объявили о выходе лимитированной женской коллекции линейки Denim. В нее вошли платья и юбки из мелкого итальянского вельвета, пуховики ярких цветов — от темно-зеленого до светоотражающего, джинсы и худи с необычными принтами (такие подойдут и для работы, и для вечерики!), удобные свитера в скандинавском стиле и спортивные брюки. Приобрести одежду можно будет только в петербургской «Галерее» с 28 августа.
Marc O’Polo — это шведско-немецкая марка одежды, основанная в 1967 году Рольфом Линдом, Гёте Хуссом и Джерри О'Шитсом. На сегодняшний день она является одним из лидирующих брендов в сфере создания повседневных вещей из натуральных материалов. Marc O’Polo представляют коллекции мужской, женской одежды, обуви и аксессуаров.
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