В Петербург приехала новая коллекция Saint Laurent — с позолоченными сапогами, сережками «Позвони мне» и шубой, как у Круэллы Де Виль

Пока мы вновь и вновь пересматриваем новую рекламную кампанию Saint Laurent от Юргена Теллера, в Петербург приехали вещи из pre-fall коллекции бренда. В ней креативный директор Антони Ваккарелло переосмыслил любимые приемы Ива Сен-Лорана: зауженные андрогинные силуэты, меховые боа, черный цвет, ломаные и при этом гармоничные пропорции. Дизайнер создал коллекцию для реальной жизни, как он сам говорит: «Я люблю фантазировать, но и реальность я тоже люблю. Идея коллекции — предложить идеальный жакет, идеальную блузку, идеальную юбку, идеальные джинсы».