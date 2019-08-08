В Петербург приехала новая коллекция Saint Laurent — с позолоченными сапогами, сережками «Позвони мне» и шубой, как у Круэллы Де Виль
Пока мы вновь и вновь пересматриваем новую рекламную кампанию Saint Laurent от Юргена Теллера, в Петербург приехали вещи из pre-fall коллекции бренда. В ней креативный директор Антони Ваккарелло переосмыслил любимые приемы Ива Сен-Лорана: зауженные андрогинные силуэты, меховые боа, черный цвет, ломаные и при этом гармоничные пропорции. Дизайнер создал коллекцию для реальной жизни, как он сам говорит: «Я люблю фантазировать, но и реальность я тоже люблю. Идея коллекции — предложить идеальный жакет, идеальную блузку, идеальную юбку, идеальные джинсы».
Теперь позолоченные сапоги, юбки с анималистичным принтом, неоновые сумки, шубы, как у Круэллы Де Вель, и серьги в форме фразы «Call me» («Позвони мне»), которые можно носить в ярком тотал-луке, продаются в ДЛТ. Стоимость вещей из коллекции варьируется от 21 950 рублей (за хлопковую футболку) до 181 500 рублей (за бомбер, артистично заляпанный краской).
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