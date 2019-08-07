Boggi Milano открывают в Outlet Village Pulkovo первый аутлет в России

Итальянский бренд мужской одежды Boggi Milano объявил об открытии первого аутлета в России — он будет находиться в Outlet Village Pulkovo. В основе его дизайн-проекта — просторные, воздушные и гармоничные помещения: размер деревянных элементов уменьшен, а цветовая палитра выстроена вокруг оранжевого цвета. Так, в магазине есть сине-оранжевая зона отдыха, в которой клиенты могут отдохнуть в процессе выбора вещей. Boggi Milano подчеркивают, что их целевой аудиторией являются бизнесмены 30-40 лет, которые «руководствуются хорошим вкусом, ценят стиль и качество, а также хорошо сидящую одежду». И это не только костюмы, благодаря которым бренд известен в Италии, Париже, Франции, Австрии и Швейцарии, — у Boggi Milano есть вещи и в кэжуал-сегменте.