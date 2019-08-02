ТК «Невский центр» впервые в своей истории открыл концептуальные витрины

Дизайнер Янис Чамалиди и студия ритейл-дизайна Ольги Болкуновой оформили концептуальные витрины для торгового комплекса «Невский Центр». Это первый подобный проект в истории площадки, призванный оповестить прохожих о поступлении новых осенне-зимних коллекций (и конечно, сделать Невский проспект еще более instagrammable!).

«Осеннее оформление витрин ТК "Невский Центр" строится на художественном приеме заполнения пространства витрин насыщенной по цвету нитяной архитектурой, — рассказывает Ольга Болкунова. — Цвета подобраны в соответствии с модными трендами сезона "Осень-2019". В декорациях используются подвижные кинетические элементы, а пол и панно покрыты глянцевым пластиком в тон нитям и отражают световые эффекты, подчеркивая каждый размещенный арт-объект».

Торговый комплекс планирует менять оформление витрин каждый сезон. По словам руководителя отдела маркетинга «Невского центра» Екатерины Руновской, за счет них площадка рассчитывает «увеличить клиентский трафик».