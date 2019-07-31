AliExpress будет выпускать совместные коллекции с российскими дизайнерами

Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции с российскими дизайнерами. По информации издания «Ведомости», которые ссылаются на слова представителя AliExpress и Tmall в России Антона Пантелеева, так китайские площадки хотят приручить российских покупателей приобретать у них не только дешевые вещи.

Первым российским дизайнером, который выпустит коллаборацию с AliExpress и Tmall, станет Игорь Чапурин. По словам PR-директора бренда Chapurin Антона Копылова, сейчас стороны ведут переговоры. Коллекция базовой одежды и аксессуаров должна выйти к распродаже в марте 2020 года, также планируется открыть онлайн-магазин Чапурина на базе Tmall для российских и китайских покупателей.