35 ультрамодных сандалий из городских магазинов
Самая модная обувь этого лета? Конечно же, сандалии! Пока погода в Петербурге позволяет их носить, а распродажи в магазинах — купить с хорошей скидкой, рассказываем, на какие марки и модели стоить обратить особое внимание.
Сандалии сегодня переживают ту же революцию, что и кроссовки в 2014 году. Помните, как с легкой руки Карла Лагерфельда, добавившего спортивную обувь в кутюрную коллекцию Chanel, кроссовки начали носить не только с тренировочными брюками, но и вечерними нарядами? Так вот, сандалии перестают быть сезонным приложением к льняным сарафанам и пляжным мужским шортам. Теперь они делают отличный стайлинг плиссированным юбкам и классическим брюкам со стрелками: подсмотрено на стритстайле выставки Pitti Uomo!
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Мужские сандалии Gucci, 54 700 рублей (Babochka)
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Женские сандалии Portal, 2585 рублей (Porta 9)
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Женские сандалии Balenciaga, 28 650 рублей (ДЛТ)
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Мужские сандалии Puma x Han Kjobenhavn, 3490 рублей (Puma Select)
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Женские сандалии Weekend Max Mara, 12 350 рублей (Weekend Max Mara)
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Сандалии для мальчика Jarrett, 7199 рублей («Кенгуру»)
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Женские сандалии Tommy Hilfiger, 6290 рублей (Tommy Hilfiger)
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Женские сандалии Barbara Bui, 25 830 рублей (Au Pont Rouge)
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Женские сандалии Geox, 6290 рублей (Geox)
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Мужские сандалии Fendi, 25 900 рублей (Fendi)
Женские сандалии с тонкими ремешками, как у Dior, Tommy Hilfiger и Bottega Veneta, стоит надевать на голую ногу и сочетать с такими же изящными вещами: платьем-рубашкой из ткани туаль-де-жуи или блузкой с объемными присборенными рукавами. А вот на моделях с высокой платформой, застежками типа «фастекс» или липучками, как в коллекциях Gucci, Fendi, Rick Owens и Dsquared2, можно отыграться как девушкам, так и парням: рубашки свободного кроя, брюки высокой посадки, комбинезоны, как у работников котельной, и высокие гольфы, как у героев сериала «Сплетница», вам в помощь. А если возможность составить множество образов не склоняет к покупке таких футуристичных сандалий, то вот более весомый аргумент: в них можно прыгать по лужам!
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Женские сандалии Louis Vuitton, 69 500 рублей (Louis Vuitton)
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Женские сандалии Marc Cain, 11 470 рублей (Marc Cain)
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Женские сандалии Moschino, 16 750 рублей (Boscofamily)
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Мужские сандалии Dries Van Noten, 23 200 рублей (ДЛТ)
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Сандалии для девочки Jarrett, 7199 рублей («Кенгуру»)
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Женские сандалии Dior, 58 500 рублей (Dior)
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Женские сандалии Bottega Veneta, 33 150 рублей (ДЛТ)
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Мужские сандалии Rick Owens, 49 950 рублей (Au Pont Rouge)
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Женские сандалии The Row, 24 825 рублей (Babochka)
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Женские сандалии Geox, 6650 рублей (Geox)
Варианты, которые не требуют существенных затрат (особенно на летних распродажах), есть у российских марок и в масс-маркете. Приглядитесь к коллекциям Portal, которые «приправляют» аскетичный дизайн будуарными кисточками, 12storeez, которые отказываются от ремешков на заднике, но заставляют обувь удобно сидеть на ноге, и Sintezia, которые делают высокие сандалии на крепкой шнуровке. Все — от 2585 до 6650 рублей!
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Мужские сандалии Dsquared2, 42 450 рублей (ДЛТ)
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Женские сандалии Proenza Schouler, 19 375 рублей (Babochka)
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Женские сандалии Ann Demeulemeester, 16 008 рублей (DayNight)
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Женские сандалии 12storeez, 2790 рублей (12storeez)
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Женские сандалии Loro Piana, 60 300 рублей (Babochka)
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Женские сандалии Saint Laurent, 41 850 рублей (ДЛТ)
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Женские сандалии Sintezia, 5900 рублей (Sintezia)
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Женские сандалии Tommy Hilfiger, 7190 рублей (Tommy Hilfiger)
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Мужские сандалии Etro, 45 750 рублей (Etro)
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Сандалии для мальчика Missouri, 8999 рублей («Кенгуру»)
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