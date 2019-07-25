35 ультрамодных сандалий из городских магазинов

Самая модная обувь этого лета? Конечно же, сандалии! Пока погода в Петербурге позволяет их носить, а распродажи в магазинах — купить с хорошей скидкой, рассказываем, на какие марки и модели стоить обратить особое внимание.

Женские сандалии Off-White, 8890 рублей (ДЛТ)

Мужские сандалии Jil Sander, 21 934 рублей (DayNight)

Женские сандалии Dior, 40 500 рублей (Dior)

Женские сандалии Portal, 4596 рублей (Porta 9)

Женские сандалии Valentino, 22 150 рублей (Valentino)

Сандалии сегодня переживают ту же революцию, что и кроссовки в 2014 году. Помните, как с легкой руки Карла Лагерфельда, добавившего спортивную обувь в кутюрную коллекцию Chanel, кроссовки начали носить не только с тренировочными брюками, но и вечерними нарядами? Так вот, сандалии перестают быть сезонным приложением к льняным сарафанам и пляжным мужским шортам. Теперь они делают отличный стайлинг плиссированным юбкам и классическим брюкам со стрелками: подсмотрено на стритстайле выставки Pitti Uomo!

Мужские сандалии Gucci, 54 700 рублей (Babochka)

Женские сандалии Portal, 2585 рублей (Porta 9)

Женские сандалии Balenciaga, 28 650 рублей (ДЛТ)

Мужские сандалии Puma x Han Kjobenhavn, 3490 рублей (Puma Select)

Женские сандалии Weekend Max Mara, 12 350 рублей (Weekend Max Mara)

Сандалии для мальчика Jarrett, 7199 рублей («Кенгуру»)

Женские сандалии Tommy Hilfiger, 6290 рублей (Tommy Hilfiger)

Женские сандалии Barbara Bui, 25 830 рублей (Au Pont Rouge)

Женские сандалии Geox, 6290 рублей (Geox)

Мужские сандалии Fendi, 25 900 рублей (Fendi)

Женские сандалии с тонкими ремешками, как у Dior, Tommy Hilfiger и Bottega Veneta, стоит надевать на голую ногу и сочетать с такими же изящными вещами: платьем-рубашкой из ткани туаль-де-жуи или блузкой с объемными присборенными рукавами. А вот на моделях с высокой платформой, застежками типа «фастекс» или липучками, как в коллекциях Gucci, Fendi, Rick Owens и Dsquared2, можно отыграться как девушкам, так и парням: рубашки свободного кроя, брюки высокой посадки, комбинезоны, как у работников котельной, и высокие гольфы, как у героев сериала «Сплетница», вам в помощь. А если возможность составить множество образов не склоняет к покупке таких футуристичных сандалий, то вот более весомый аргумент: в них можно прыгать по лужам!

Женские сандалии Louis Vuitton, 69 500 рублей (Louis Vuitton)

Женские сандалии Marc Cain, 11 470 рублей (Marc Cain)

Женские сандалии Moschino, 16 750 рублей (Boscofamily)

Мужские сандалии Dries Van Noten, 23 200 рублей (ДЛТ)

Сандалии для девочки Jarrett, 7199 рублей («Кенгуру»)

Женские сандалии Dior, 58 500 рублей (Dior)

Женские сандалии Bottega Veneta, 33 150 рублей (ДЛТ)

Мужские сандалии Rick Owens, 49 950 рублей (Au Pont Rouge)

Женские сандалии The Row, 24 825 рублей (Babochka)

Женские сандалии Geox, 6650 рублей (Geox)

Варианты, которые не требуют существенных затрат (особенно на летних распродажах), есть у российских марок и в масс-маркете. Приглядитесь к коллекциям Portal, которые «приправляют» аскетичный дизайн будуарными кисточками, 12storeez, которые отказываются от ремешков на заднике, но заставляют обувь удобно сидеть на ноге, и Sintezia, которые делают высокие сандалии на крепкой шнуровке. Все — от 2585 до 6650 рублей!