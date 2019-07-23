Все, что нужно знать о современной детской моде, — на выставке Pitti Bimbo во Флоренции

Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая отправилась на флорентийскую выставку Pitti Bimbo и убедилась, что следить за детской модой куда увлекательнее, чем за взрослой. Рассказываем о самых важных трендах сезона весна-лето 2020.

Infantium Victoria

Infantium Victoria

Infantium Victoria

Infantium Victoria

Экология Пожалуй, главнейшей тенденцией стало ответственное производство: безупречное происхождение тканей, отказ от меха и кожи, исключительно натуральные красители и полная экологическая безопасность, сертифицированная горой дипломов и бумаг. Пока взрослые шаг за шагом внедряют эко-ответсвенные правила — не сжигать нераспроданные вещи или использовать больше ресайкла — производители детской одежды подходят к вопросу радикально и поднимают совсем недетские темы. Прямо на лукбуке немецкого бренда Infantium Victoria написано «Нет пестицидам!». Вышитые пчелы и божьи коровки, нанесенные золотом графичные мотыльки — разумеется, вручную, — призваны обратить внимание на то, что использование пестицидов в сельском хозяйстве приводит к радикальному сокращению популяции насекомых, а, следовательно, к скорой экологической катастрофе. И это не просто слова: десять процентов от прибыли с продаж вещей SS20 марка перечисляет на проект по сохранению пчел, а обилие ручной работы поддерживает ремесленников во всем мире — над вышивками для NoPesticides трудились мастера из индийского Бангалора. Особенная гордость бренда — артизанальная технология производства ткани из стеблей лотоса: нежной, легкой, дышащей и немнущейся. На этикетке каждой вещи расписано происхождение каждой детали: где нанесен принт, из какой страны прибыл лен и да, организация по этичному обращению с животными Peta присвоила Infantium Victoria статус «веган». Избранные предметы коллекции будут доступны во взрослых размерах!

Cocoi Swim

Cocoi Swim

На Pitti Bimbo под тэгом Ecoethic в креативном пространстве The Kid's Lab дебютировал бренд Cocoi Swim из Барселоны. Дизайнеры Адриана Велилла и Тереза Грас делают пляжную одежду с функцией солнцезащитного фактора UPF50+. Эластичную ткань с супергеройскими свойствами они получают методом переработки старых рыболовных сетей, чтобы избежать загрязнения мирового океана.

Scaldacuore

Итальянцы Scaldacuore отказались от пластика и делают пуговицы исключительно из перламутра, используют только стопроцентые составы кашемира и шерсти и почти полностью производятся на локальной фабрике без агрессивного окрашивания. Трогательные рисунки на крошечных шарфах и комбинезонах делает основательница марки.

Belle Chiara

Belle Chiara

В корнере испанцев Belle Chiara тоже все ручное и натуральное, особенно ласкают слух названия моделей из текущего сезона, посвященного музыке: льняной халат «Стравинский» или полосатое платье «Прокофьев». Для следующего лета марка приготовила коллекцию Insula, где исследует новые техники обработки соломки — для шляп, вставок в одежду, обуви и плетеных сумок.

MimOOkids

MimOOkids

Сторителлинг В современном мире, задыхающимся от перепроизводства ненужных вещей, ценностью обладает не столько сам предмет, сколько легенда или идея, которая за ним стоит. В основе барселонского бренда одежды для детей от 0 до 6 лет MimOOkids заложен принцип модной педагогики Монтессори — свобода и самостоятельность ребенка. Предполагается, что малыши должны сами выбрать себе одежду и развивать мелкую моторику, учась надевать на себя все в нужной последовательности. Дизайнеры разрабатывают для этого максимально простой крой и специальную цветовую гамму, стимулирующую у ребенка сенсорную чувствительность.

Maison Q

Сингапурцы Maison Q впервые привезли на Pitti Bimbo свою затейливую одежду c трогательными анималистичными принтами, основанную на принципе двусторонности Hello, I’m reversible. Крошечные свитера, платья и костюмы не имеют изнанки — можно просто их вывернуть и оказаться будто бы в совершенно новом луке.

Mum Of Six

Mum Of Six

Принты Разнообразие и фантазийность принтов в детской одежде — это тотальный жадор. Коллаборации с художниками, иллюстраторами, графиками или производство in house — такому буйству цвета и затейливости сюжетов впору позавидовать бельгийскому королю кэмпа Вальтеру фон Бейрендонку. Московский бренд Mum Of Six принадлежит Стелле Аминовой, которая и есть та самая мать шестерых детей. Для коллекции весна-лето 2020 Easy Peasy Lemon Squeezy она выбрала будто карандашом нарисованные наброски спелых фруктов и забавных персонажей, пустив их по белому хлопку. Получилось очень нарядно.

The Middle Daughter

The Middle Daughter

The Middle Daughter

Лондонцы The Middle Daughter выбрали графику в оттенках, напоминающих о дизайне mid-century: пыльный розовый, коралловый, травяной и выцветший желтый они скомпоновали в конструктивистские полосы или умножили буквицу на прерафаэлитский манер.

Noe & Zoe

Noe & Zoe

Органическая марка из Берлина Noe & Zoe — одно из открытий выставки. Дизайнер Ники Зинелл экспериментирует с принтами в духе наивного искусства, то добавляя в них ретро-ноту, то выводя их в статус символа. Стоит обратить особенное внимание на ее капсульную коллекцию к Олимпийским играм в Токио в 2020 году — ее точно стоит делать во взрослом варианте как официальный мерч соревнований. Показать ее пока нельзя — производители на этой выставке запрещали съемку рекордное количество раз, так как оригинальные идеи постоянно копируются.

Petit Bateau

Petit Bateau

Petit Bateau

Традиционно сдержанная и элегантная коллекция у французов Petit Bateau — от нейтральной гаммы розовый-белый-голубой до цветочных и тропических орнаментов.

Armani Junior

Полоски захватили воображение дизайнеров Armani Junior — самая сильная часть коллекции выполнена в винтажном стиле из ткани, по которой бегут будто нарисованные карандашом крупные красные полосы. Разумеется, все кроется в деталях — круглый воротник на пуговице, сплетенные как у школьного фартука крылья, чуть укороченная длина брюк у комбинезона — и вот перед вами юный герой из фильма Лукино Висконти.

Mimisol

Mimisol

Mimisol

Mimisol

Новое нарядное Дети не могут без праздника! Родители, впрочем, тоже. Конечно, без пены рюшей и мини-смокингов по-прежнему никуда, но производители стали намного смелее и добавляют в понятный дизайн арт-элементы, вроде супер-кроя или необычных деталей. В Mimisol не стали мелочиться — новый креативный директор марки Умбето Консильо сделал капсульную коллекцию Sparkling в коллаборации со Swarovski: три платья вручную расшитысияющими кристаллами в форме сердца. Часть средств от их продажи направится в благотворительный фонд. Но и весь остальной сезон весна-лето 2020 у бренда удивительно наряден: формами платья напоминают коконы Кристобаля Баленсиаги, техника собранных из жатой ткани сарафанов смотрится абсолютно футуристично, а принты-обманки — дадаистично. Мы аплодируем стоя!

Bleu comme gris

Bleu comme gris

У Bleu comme gris все более классично: ставка сделана на редкие кутюрного качества ткани и фокуса на крое. Подойдет для самых официальных выходов.

Sasha Kim

Sasha Kim

В облаках из тюля московской марки Sasha Kim уже выходят светские дети Елены Перминовой или Натальи Давыдовой. Парный лук можно заказать и для мамы — из таких вечерних платьев цвета фламинго, фуксии и мяты и кейпов вырасти невозможно.

Charabia

Charabia

Charabia

Французы Charabia украсили одежду арт-деталями — на поясе примостились воздушные шарики, а горошек и завязки белоснежного платья складываются в цвета французского флага. Ну, или российского — как посмотреть!

Hotel Savoy

Hotel Savoy

Hotel Savoy

Hotel Savoy

Hotel Savoy

Вокруг выставки Где жить

Конечно, в Hotel Savoy сети Rocco Forte! Идеальное расположение, ошеломительные виды на на купол Бруннелески или площадь Республики и роскошные номера, в прошлом году заново декорированные Ольгой Полицци, директором по дизайну всех отелей Rocco Forte. Совет — возьмите напрокат фирменные велосипеды отеля и сможете забраться на холмы для вечернего аперитива. Где есть

По некоторым данным, лучшая пиццерия Флоренци, а может, и мира - Gusta Pizza (via Maggio, 46) Аутентичная траттория, в которой едят местные Trattoria La Casalinga (Via dei Michelozzi, 9/R) Парадный вариант с белоснежными скатертями и лучшим флорентийским стейком — в Buca Lapi (Via del Trebbio)