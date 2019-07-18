«Вот оно какое, наше лето»: ритейлеры зафиксировали рекордное повышение спроса на плащи, резиновые сапоги и теплый трикотаж

Прохладная погода и постоянные дожди изменили запросы потребителей в крупных городах России — к такому выводу пришли «Ведомости», опросившие представителей сферы продаж. Управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group Юлия Никитина рассказала изданию, что за последние три недели сильно сократился спрос на летние товары: сандалии и босоножки (примерно на треть), шорты, майки, топы (на 27%), плавки, сарафаны и платья (на 20%). Президент Finn Flare Ксения Рясова эту информацию подтверждает: по подсчетам компании, люди стали интересоваться летним ассортиментом на 19% меньше.

Зато ритейлеры зафиксировали рекордное повышение спроса на плащи, резиновые сапоги и теплый трикотаж. «Самыми востребованными товарами для холодного лета стали резиновые сапоги ярко-желтого цвета, а также теплые худи, толстовки и детские непромокаемые комбинезоны», — сообщает директор по развитию бизнеса Wildberries Вячеслав Иващенко. Юлия Никитина из Lamoda тоже отмечает повышенный интерес к резиновым сапогам (рост на 144%), плащам (на 105%), пуховикам, ветровкам и кожаным курткам (на 60–70%), а также пуловерам, свитшотам, худи и ботинкам (на 40–50%).

Напомним, главный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец комментировал июльскую погоду так: «По народному календарю называют "жарником", макушкой лета, но прогноз на ближайшие две недели [от 8 июля] говорит, что все будет наоборот и на большей части европейской России хорошего лета не будет».