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50 красивых рюкзаков из городских магазинов

Самое время покупать рюкзаки: одни можно отхватить на летних распродажах с хорошими скидками, другие найти в новых осенне-зимних коллекциях. «Собака.ru» собрала самые красивые модели — на учебу, работу, в ручную кладь или просто так. 

  • Dior Homme, 157 500 рублей (nevsky152)

  • S H U, 3900 рублей («Лофт Проект Этажи»)

  • Burberry, 94 600 рублей (ДЛТ)

  • Imakebags, 18 400 рублей (imakebags.ru)

  • Prada, 84 500 рублей (Prada)

  • Arny Praht, 4490 рублей (Arny Praht)

Рюкзак — наиболее функциональный аксессуар для городской жизни. Только туда поместятся ноутбук, который позволяет работать из любимого гастробара, плед, чтобы согреться во время прогулки по побережью Финского залива, и фрукты, чтобы донести их домой из магазина без упаковки. Однако самыми модными моделями сейчас считаются те, которые едва ли превосходят по размеру портмоне или косметичку: от Dior Homme, Burberry, Prada и Off-White.

  • Saint Laurent, 71 800 рублей (ДЛТ)

  • Gucci, 86 900 рублей (Babochka)

  • Tommy Hilfiger, 8390 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Emporio Armani, 12 000 рублей (ТРЦ «Галерея)

  • Paul Smith, 65 900 рублей (Paul Smith)

  • Etro, 21 200 рублей (Etro)

  • Marc Jacobs 13 490 рублей (Au Pont Rouge)

  • Детский рюкзак MSGM, 7799 рублей («Кенгуру»)

  • Ranzel, 4500 рублей (ranzel.ru)

  • Valentino, 87 200 рублей (Valentino)

  • Lokis, 5800 рублей («K20»)

Ким Джонс снабжает аксессуар карманом в форме сумки Dior Saddle, Рикардо Тиши украшает его фирменной монограммой Burberry, Миучча Прада предлагает модель на смену иконическому нейлоновому рюкзаку, а Вирджил Абло советует носить его не только на поясе, но и на груди, сочетая с костюмами свободного кроя и вьетнамками на каблуке-рюмке.

  • Paul Smith, 59 250 рублей (Paul Smith)

  • «Якорь», 3590 рублей («Якорь»)

  • Arny Praht, 5490 рублей (Arny Praht)

  • Balenciaga, 65 518 рублей (DayNight)

  • Eastpak, 3910 рублей («Юность»)

  • Calvin Klein, 9990 рублей (Calvin Klein)

  • Детский рюкзак Dolce & Gabbana, 31 000 рублей («Кенгуру»)

  • Puma, 3390 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Moschino, 27 150 рублей (BOSCOFAMILY)

  • Tommy Jeans, 5990 рублей (Tommy Jeans)

  • Rains, 6900 рублей (Au Pont Rouge)

Чтобы выдержать конкуренцию с крошечными «собратьями», классические большие рюкзаки становятся более тенденциозными, технологичными и экологичными. Дизайнеры украшают их этническими узорами, супрематистскими фигурами и россыпью звезд, выбирают в качестве материалов непромокаемый нейлон или неубиваемую кожу, а также обращаются к процессу ресайклинга: делают рюкзаки из пластиковых бутылок, автомобильных камер или рекламных баннеров, как, например, петербургская марка Polyarus. 

  • Gucci, 228 500 рублей (nevsky152)

  • «Якорь», 3590 рублей («Якорь»)

  • Levi's, 2200 рублей (Levi's)

  • Alexander Wang, 51 870 рублей (Au Pont Rouge)

  • Off-White, 77 700 рублей (Babochka)

  • Loewe, 224 900 рублей (nevsky152)

  • Ermanno Scervino, 113 150 рублей (Ermanno Scervino)

  • Etro, 47 600 рублей (Etro)

  • Tommy Hilfiger, 9790 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Readymade, 76 611 рублей (DayNight)

  • Kenzo, 12 200 рублей (ДЛТ)

У других российских брендов тоже есть симпатичные (и, что важно, недорогие) модели. Arny Praht продают мужские и женские рюкзаки с вместительными карманами по ценам до 6000 рублей, Lokis выпускают сумки сразу в двух вариантах — из искусственной кожи и натуральной, «Якорь» предлагают крупные, почти походные, варианты, а Imakebags— миниатюрные, которые можно носить даже с вечерним платьем. Осталось выбрать!

  • Imakebags, 10 800 рублей (imakebags.ru)

  • Alexander McQueen, 85 750 рублей (ДЛТ)

  • Calvin Klein, 7950 рублей (Calvin Klein)

  • Bosco Fresh, 22 750 рублей (BOSCOFAMILY)

  • Lokis, 5200 рублей («K20»)

  • Stella McCartney, 48 300 рублей (ДЛТ)

  • Polyarus, 4500 рублей (@polyarus_bags)

  • Strellson, 12 290 рублей (Strellson)

  • Детский рюкзак Dolce & Gabbana, 17 000 рублей («Кенгуру»)

  • Prada, 124 500 рублей (Prada)

  • Tom Tailor, 5999 рублей (Tom Tailor)

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Автор: Алина Малютина
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Рубрика: Топ
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