50 красивых рюкзаков из городских магазинов

Самое время покупать рюкзаки: одни можно отхватить на летних распродажах с хорошими скидками, другие найти в новых осенне-зимних коллекциях. «Собака.ru» собрала самые красивые модели — на учебу, работу, в ручную кладь или просто так.

Dior Homme, 157 500 рублей (nevsky152)

S H U, 3900 рублей («Лофт Проект Этажи»)

Burberry, 94 600 рублей (ДЛТ)

Imakebags, 18 400 рублей (imakebags.ru)

Prada, 84 500 рублей (Prada)

Arny Praht, 4490 рублей (Arny Praht)

Рюкзак — наиболее функциональный аксессуар для городской жизни. Только туда поместятся ноутбук, который позволяет работать из любимого гастробара, плед, чтобы согреться во время прогулки по побережью Финского залива, и фрукты, чтобы донести их домой из магазина без упаковки. Однако самыми модными моделями сейчас считаются те, которые едва ли превосходят по размеру портмоне или косметичку: от Dior Homme, Burberry, Prada и Off-White.

Saint Laurent, 71 800 рублей (ДЛТ)

Gucci, 86 900 рублей (Babochka)

Tommy Hilfiger, 8390 рублей (Tommy Hilfiger)

Emporio Armani, 12 000 рублей (ТРЦ «Галерея)

Paul Smith, 65 900 рублей (Paul Smith)

Etro, 21 200 рублей (Etro)

Marc Jacobs 13 490 рублей (Au Pont Rouge)

Детский рюкзак MSGM, 7799 рублей («Кенгуру»)

Ranzel, 4500 рублей (ranzel.ru)

Valentino, 87 200 рублей (Valentino)

Lokis, 5800 рублей («K20»)

Ким Джонс снабжает аксессуар карманом в форме сумки Dior Saddle, Рикардо Тиши украшает его фирменной монограммой Burberry, Миучча Прада предлагает модель на смену иконическому нейлоновому рюкзаку, а Вирджил Абло советует носить его не только на поясе, но и на груди, сочетая с костюмами свободного кроя и вьетнамками на каблуке-рюмке.

Paul Smith, 59 250 рублей (Paul Smith)

«Якорь», 3590 рублей («Якорь»)

Arny Praht, 5490 рублей (Arny Praht)

Balenciaga, 65 518 рублей (DayNight)

Eastpak, 3910 рублей («Юность»)

Calvin Klein, 9990 рублей (Calvin Klein)

Детский рюкзак Dolce & Gabbana, 31 000 рублей («Кенгуру»)

Puma, 3390 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Moschino, 27 150 рублей (BOSCOFAMILY)

Tommy Jeans, 5990 рублей (Tommy Jeans)

Rains, 6900 рублей (Au Pont Rouge)

Чтобы выдержать конкуренцию с крошечными «собратьями», классические большие рюкзаки становятся более тенденциозными, технологичными и экологичными. Дизайнеры украшают их этническими узорами, супрематистскими фигурами и россыпью звезд, выбирают в качестве материалов непромокаемый нейлон или неубиваемую кожу, а также обращаются к процессу ресайклинга: делают рюкзаки из пластиковых бутылок, автомобильных камер или рекламных баннеров, как, например, петербургская марка Polyarus.

Gucci, 228 500 рублей (nevsky152)

«Якорь», 3590 рублей («Якорь»)

Levi's, 2200 рублей (Levi's)

Alexander Wang, 51 870 рублей (Au Pont Rouge)

Off-White, 77 700 рублей (Babochka)

Loewe, 224 900 рублей (nevsky152)

Ermanno Scervino, 113 150 рублей (Ermanno Scervino)

Etro, 47 600 рублей (Etro)

Tommy Hilfiger, 9790 рублей (Tommy Hilfiger)

Readymade, 76 611 рублей (DayNight)

Kenzo, 12 200 рублей (ДЛТ)

У других российских брендов тоже есть симпатичные (и, что важно, недорогие) модели. Arny Praht продают мужские и женские рюкзаки с вместительными карманами по ценам до 6000 рублей, Lokis выпускают сумки сразу в двух вариантах — из искусственной кожи и натуральной, «Якорь» предлагают крупные, почти походные, варианты, а Imakebags— миниатюрные, которые можно носить даже с вечерним платьем. Осталось выбрать!