В Петербург приехала pre-fall коллекция Balenciaga — мюли будто из махрового полотенца и дутое кожаное пальто

Из марокканской пустыни — на петербургские улицы: в ДЛТ поступила pre-fall коллекция Balenciaga, рекламная кампания которой (на фоне гор из песка!) была отснята фотографом Жан-Пьером Атталем. Это бирюзовые мюли, будто бы сделанные из махрового полотенца, джинсовая куртка, инкрустированная стразами, плюшевая шуба, которую нужно носить с брендированным шарфом, и кожаное пальто-халат, в котором везде будет так же уютно, как дома.