В Петербург приехала pre-fall коллекция Balenciaga — мюли будто из махрового полотенца и дутое кожаное пальто
Из марокканской пустыни — на петербургские улицы: в ДЛТ поступила pre-fall коллекция Balenciaga, рекламная кампания которой (на фоне гор из песка!) была отснята фотографом Жан-Пьером Атталем. Это бирюзовые мюли, будто бы сделанные из махрового полотенца, джинсовая куртка, инкрустированная стразами, плюшевая шуба, которую нужно носить с брендированным шарфом, и кожаное пальто-халат, в котором везде будет так же уютно, как дома.
Стоимость коллекции — от 6800 рублей (за носки) и 12 700 рублей (за шерстяную шапку) до 148 000 рублей (за шубу из эко-меха) и 342 000 рублей (за кожаное пальто). Наличие хотя бы одной из этих вещей (мы выбираем уютные мюли!) делает образ — даже при сочетании с минималистичным топом, широкими джинсами и классическим пиджаком.
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