Дизайнер из Петербурга Маруся Низовцова сняла новый лукбук в пространствах «Ленполиграфмаша»

Финалистка конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде-2016» Маруся Низовцова, которую мы полюбили за минималистичные вещи с акцентами, представила лукбук новой коллекции. В ней — рубашки из жатой ткани, которые не требуют глажки, асимметричные юбки, которые можно носить по несколько в одном образе, хлопковые костюмы на манер кимоно и однотонные жакеты с рисунками дизайнера. Некоторые вещи стилизованы украшениями Marusia Nizovtsova: цепями с белым кварцем и горным хрусталем, обвивающими руки и шею.