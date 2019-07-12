Дизайнер из Петербурга Маруся Низовцова сняла новый лукбук в пространствах «Ленполиграфмаша»
Финалистка конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде-2016» Маруся Низовцова, которую мы полюбили за минималистичные вещи с акцентами, представила лукбук новой коллекции. В ней — рубашки из жатой ткани, которые не требуют глажки, асимметричные юбки, которые можно носить по несколько в одном образе, хлопковые костюмы на манер кимоно и однотонные жакеты с рисунками дизайнера. Некоторые вещи стилизованы украшениями Marusia Nizovtsova: цепями с белым кварцем и горным хрусталем, обвивающими руки и шею.
Лукбук новой коллекции Маруся снимала в пространствах завода «Ленполиграфмаш», который продолжает работу как инновационный технопарк и творческий кластер. Недавно в нем открылась студия Marusia Nizovtsova, где вещи дизайнера выставлены в окружении ее картин (как арт-объекты!) и продаются по ценам от 9500 до 19 000 рублей.
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