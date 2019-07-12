В моде все крошечное: сумки, юбки и шорты. Как их носить?!
Крошечные сумки, мини-юбки и шорты, больше напоминающие семейные трусы, — после тенденции на широкие штаны и пиджаки с гипертрофированными плечами подиумные марки убеждают нас максимально оголять свое тело. «Собака.ru» рассказывает о макро-тренде на микро-вещи — где их купить, как носить (и что вообще можно сложить в эти маленькие it-bags)?
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Мэрилин Монро в футболке и микро-шортах в 1952 году
Все началось именно сумок: с 2017 года Fendi, Valentino и Saint Laurent стали выпускать крошечные «ключницы», в которые едва ли помещается смартфон (или даже кнопочный телефон Nokia!). С подиума, где их предлагали носить на шее вместе с кружевными платьями в цветочек, они тут же переместились в хроники стритстайла: девушки брали их в одну руку с аксессуарами побольше — не для функциональности, а ради красоты.
Модницы, не стремившиеся привлечь внимание репортеров (которым еще нужно было изловчиться, чтобы сфотографировать маленькую it-bag), к «ключницам» были абсолютно равнодушны. Куда больше их привлекали полосатые шопперы Balenciaga, похожие на баулы челноков, и клетчатые сумки Christian Dior, в которые при желании можно уместить «однушку» на Крестовском. Ситуация изменилась с выходом коллекции Jacquemus «La Bomba», в которой, помимо «бомбических» гигантских шляп, прозрачных топов и платьев в крупный горох, появились компактные сумочки Le Chiquito в разных оттенках. Модели в ярко-желтом тут же получили солд-аут и на сайтах, и в оффлайн-ритейлерах — их до сих пор довольно непросто найти.
Спустя год сумки Jacquemus стали еще меньше: фотографы, снимавшие показ коллекции сезона осень-зима 2019/20, даже сначала не поняли, что находилось в руках моделей. После премьеры Le Petit Chiquito (да, именно так называются аксессуары, которые больше подходят кукле Барби, чем взрослой женщине) издание The Cut выпустило гид по тому, что в нее можно сложить: две таблетки Xanax, три горошка, пять копеек, а также ваше сожаление, свист и «секретик». Если вы все-таки решитесь на покупку, которая несмотря на размер точно не останется незамеченной, лучше носить ее с куртками, жилетами и анораками, оснащенными большими карманами. В них легко складывается то, что не поместилось в Le Petit Chiquito: от электронного планшета до бутылки воды.
По такому же принципу стоит комбинировать короткую и обтягивающую одежду, которая вошла в моду после всеобщей усталости от минимализма, нормкора и интеллектуальной сексуальности, и на производство которой — что важно в эпоху осознанного потребления — уходит наименьшее количество тканей (или даже их остатки). Микроскопические шорты — по примеру Селин Дион, ставшей самой обсуждаемой звездой на Неделе Высокой моды, носим с «плечистым» пиджаком и свободной мужской футболкой, платье на бретелях, больше напоминающее удлиненную майку, уравновешиваем вместительной сумкой и тяжелой обувью на платформе, а сверху комплекта с мини-юбкой, как Аня Рубик на шоу Saint Laurent, накидываем оверсайзовую гранжевую косуху. Несмотря на прогрессивность современного общества, фраза «в женщине должна быть загадка» еще актуальна. Тем более, если надеть все миниатюрные вещи сразу, образ будет не модным, а будто бы севшим после неправильной стирки.
Фото: архивы пресс-служб, REX/Shutterstock
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