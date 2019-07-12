В моде все крошечное: сумки, юбки и шорты. Как их носить?!

Крошечные сумки, мини-юбки и шорты, больше напоминающие семейные трусы, — после тенденции на широкие штаны и пиджаки с гипертрофированными плечами подиумные марки убеждают нас максимально оголять свое тело. «Собака.ru» рассказывает о макро-тренде на микро-вещи — где их купить, как носить (и что вообще можно сложить в эти маленькие it-bags)?

Мэрилин Монро в футболке и микро-шортах в 1952 году

Все началось именно сумок: с 2017 года Fendi, Valentino и Saint Laurent стали выпускать крошечные «ключницы», в которые едва ли помещается смартфон (или даже кнопочный телефон Nokia!). С подиума, где их предлагали носить на шее вместе с кружевными платьями в цветочек, они тут же переместились в хроники стритстайла: девушки брали их в одну руку с аксессуарами побольше — не для функциональности, а ради красоты.

Модницы, не стремившиеся привлечь внимание репортеров (которым еще нужно было изловчиться, чтобы сфотографировать маленькую it-bag), к «ключницам» были абсолютно равнодушны. Куда больше их привлекали полосатые шопперы Balenciaga, похожие на баулы челноков, и клетчатые сумки Christian Dior, в которые при желании можно уместить «однушку» на Крестовском. Ситуация изменилась с выходом коллекции Jacquemus «La Bomba», в которой, помимо «бомбических» гигантских шляп, прозрачных топов и платьев в крупный горох, появились компактные сумочки Le Chiquito в разных оттенках. Модели в ярко-желтом тут же получили солд-аут и на сайтах, и в оффлайн-ритейлерах — их до сих пор довольно непросто найти.

Jacquemus Le Chiquito на стритстайле в Париже, март 2019

Jacquemus Le Petit Chiquito на показе коллекции весна-лето 2020

Белла Торн с сумкой Jacquemus Le Chiquito

Dior Men, весна-лето 2020

Kenzo, весна-лето 2020

Valentino, весне-лето 2020

Спустя год сумки Jacquemus стали еще меньше: фотографы, снимавшие показ коллекции сезона осень-зима 2019/20, даже сначала не поняли, что находилось в руках моделей. После премьеры Le Petit Chiquito (да, именно так называются аксессуары, которые больше подходят кукле Барби, чем взрослой женщине) издание The Cut выпустило гид по тому, что в нее можно сложить: две таблетки Xanax, три горошка, пять копеек, а также ваше сожаление, свист и «секретик». Если вы все-таки решитесь на покупку, которая несмотря на размер точно не останется незамеченной, лучше носить ее с куртками, жилетами и анораками, оснащенными большими карманами. В них легко складывается то, что не поместилось в Le Petit Chiquito: от электронного планшета до бутылки воды.

Prada Resort, весна-лето 2020

Dries Van Noten, весна-лето 2020

Versace, весна-лето 2020

Maison Margiela, весна-лето 2019

Chanel Resort, весна-лето 2020

По такому же принципу стоит комбинировать короткую и обтягивающую одежду, которая вошла в моду после всеобщей усталости от минимализма, нормкора и интеллектуальной сексуальности, и на производство которой — что важно в эпоху осознанного потребления — уходит наименьшее количество тканей (или даже их остатки). Микроскопические шорты — по примеру Селин Дион, ставшей самой обсуждаемой звездой на Неделе Высокой моды, носим с «плечистым» пиджаком и свободной мужской футболкой, платье на бретелях, больше напоминающее удлиненную майку, уравновешиваем вместительной сумкой и тяжелой обувью на платформе, а сверху комплекта с мини-юбкой, как Аня Рубик на шоу Saint Laurent, накидываем оверсайзовую гранжевую косуху. Несмотря на прогрессивность современного общества, фраза «в женщине должна быть загадка» еще актуальна. Тем более, если надеть все миниатюрные вещи сразу, образ будет не модным, а будто бы севшим после неправильной стирки.

Селин Дион на Неделе Высокой моды в Париже, 2019

Стритстайл Недели мужской моды в Париже, 2019

Стритстайл Недели мужской моды в Париже, 2019

Стритстайл Недели мужской моды в Париже, 2019

Стритстайл Недели мужской моды в Париже, 2019

Аня Рубик на показе Saint Laurent, 2019