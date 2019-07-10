Новая коллекция Artem Shumov: костюмы, шорты и рубашки, не требующие глажки
После одежды с изнаночными швами, супрематистскими полосами и клетчатыми вставками дизайнер Артем Шумов вернулся к минимализму и нейтральным цветам. В его весенне-летнюю коллекцию на 2020 год, лукбук которой снимали в заброшенной рыбацкой деревне на острове Шенгси в Китае, вошли черные комбинезоны без рукавов, футболки оливкового оттенка, шорты из жатого шелка и костюмы из немнущегося льна. Некоторые из них не требуют глажки, что значительно упрощает жизнь мужчине (и его спутнице), продлевает жизнь вещей, а также экономит электроэнергию.
Артем Шумов
дизайнер
«Последний год я изучал различные техники обработки ткани, я хотел создать что-то одновременно и натуральное, и технологичное. Наша жизнь перенасыщена вещами, вопрос экологии, к сожалению, стоит на пороге катастрофы. Не только на глобальном уровне, но и на бытовом, я вижу, как переполнены гардеробы, как жизненный цикл одной вещи становится все короче, поэтому стал думать, что я могу сделать полезного в данной ситуации со стороны дизайна».
Одежда, которую можно компактно сложить в чемодан, а после перелета надеть без необходимости глажки, поступит в магазин JNBY лишь в следующем году. А пока у Artem Shumov можно купить кардиганы, рубашки, пальто и пиджаки из натуральных тканей, сплетенных вручную в провинции Юнань и около города Суджоу в Китае.
Фото: Alyona Kuzmina
Модель : Rassel
Локация: Houtouwan village, Shengsi islands, Shanghai Poly Grand Theatre (Tadao Ando)
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