Новая коллекция Artem Shumov: костюмы, шорты и рубашки, не требующие глажки

После одежды с изнаночными швами, супрематистскими полосами и клетчатыми вставками дизайнер Артем Шумов вернулся к минимализму и нейтральным цветам. В его весенне-летнюю коллекцию на 2020 год, лукбук которой снимали в заброшенной рыбацкой деревне на острове Шенгси в Китае, вошли черные комбинезоны без рукавов, футболки оливкового оттенка, шорты из жатого шелка и костюмы из немнущегося льна. Некоторые из них не требуют глажки, что значительно упрощает жизнь мужчине (и его спутнице), продлевает жизнь вещей, а также экономит электроэнергию.