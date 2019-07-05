Новая коллекция Laurèl: силуэты 70-х и палитра цветов Pantone

Laurèl — один из немногих брендов, кому удается совмещать в одном луке плиссировку и воланы, сетку и стразы, рюши и геометричный узор. При этом каждый из них смотрится весьма минималистично и оптимистично — точно следуя девизу новой коллекции немецкой марки «The future is colorful!» («Будущее красочно!»).

В ней главный дизайнер Laurèl Элизабет Швайгер сравнивает многогранность моды с женщинами разных культур, возрастов, стилей и предпочтений. И рассказывает об этом через цвета и фасоны 70-х годов: свободные платья-рубашки, ярко-желтые удлиненные пиджаки, футболки в бретонскую полоску, бомберы с цветочной вышивкой, комбинезоны с геометричным узором и инфантильными сумками в тон, которые уже продаются в петербургских магазинах марки.