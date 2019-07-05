Vassa & Co. выпустили коллекцию по мотивам картин Тео ван Дусбурга

Если в прошлом сезоне дизайнеры российской марки Vassa & Co. водили нас в Музей американского искусства Уитни (в коллекцию вошли вещи с полосами, как у Ротко, монохромными принтами, как у Раушенберга, и экспрессивный красный цвет, как у Де Кунинга), то в этом знакомит с работами голландского абстракциониста Тео ван Дусбурга из собраний амстердамского музея Stedelijk. Геометричные элементы нидерландского художника, который вместе с Питом Мондрианом организовал движение «Стиль» и пропагандировал рационализм, прямоугольные формы и чистые цвета в искусстве, легли на асимметричные юбки, кашемировые бадлоны, клетчатые костюмы и шерстяные пальто. Если их расставить в ряд, как в бутиках бренда в ТРЦ «Галерея» и ТК «Невский центр» (или собственном гардеробе), получатся картины «Композиция в сером» или «Ритм русского танца» ван Дусбурга!