«Смеритесь и прилягте»: Никита Грузовик выпустит сумки с «инструкцией по выживанию» во время ретроградного Меркурия
Дизайнер Никита Грузовик, известный поясными сумками с голографией, россыпью блесток и изображением динозавров, выпускает коллаборацию с Telegram-каналом «Ретроградный Меркурий», ежедневно рассказывающим о том, как лунный день влияет на наше психическое и эмоциональное состояние. В совместную коллекцию войдут аксессуары с «инструкцией по выживанию» во время ретроградного Меркурия — период, которым люди объясняют свою апатию, упадок сил и накаленные эмоции, начнется уже в следующий понедельник и продлится до начала августа.
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Приход ретроградного, прости господи, Меркурия 8 июля всё ближе, Гоголь-базар в Гоголь-центре 6 июля ещё ближе, а лимитированная серия сумок, выпущенная совместно с @retrogradnymercury так близко, что начинаешь чувствовать лёгкое волнение одновременно с непреодолимым жгучим желанием заполучить эти самые сумки. Сумки будут представлены в 4-х фантастических дизайнах, с одной из 18 рекомендаций по выживанию, борьбе, неуныванию или уныванию в период с 8 июля по 1 августа. Первый мини сумочный дроп ловите завтра 6 июля с 12 до 18 в Гоголь-центре, а с понедельника и на наше сайте nikitagruzovik.com Предложение ограничено! Не пропустите! #nikitagruzovik #сумканапояс #пояснаясумка #пояснаясумкамосква #никитагрузовик #ретроградныймеркурий
«Смиритесь и прилягте», «Нужно попробовать напрячься и опомниться», «Помощь не придет» и «Это планета Земля, здесь так принято, терпите» — именно такие надписи получат сумки Nikita Gruzovik X Ретроградный Меркурий. Бренд продается на Электрозаводской улице, 21 в Москве, в магазинах «Мыльная Белка» и Friend Function в Петербурге, а также на одноименном сайте nikitagruzovik.com.
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