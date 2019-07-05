«Смеритесь и прилягте»: Никита Грузовик выпустит сумки с «инструкцией по выживанию» во время ретроградного Меркурия

Дизайнер Никита Грузовик, известный поясными сумками с голографией, россыпью блесток и изображением динозавров, выпускает коллаборацию с Telegram-каналом «Ретроградный Меркурий», ежедневно рассказывающим о том, как лунный день влияет на наше психическое и эмоциональное состояние. В совместную коллекцию войдут аксессуары с «инструкцией по выживанию» во время ретроградного Меркурия — период, которым люди объясняют свою апатию, упадок сил и накаленные эмоции, начнется уже в следующий понедельник и продлится до начала августа.