В Петербург приехала первая коллекция Дэниела Ли для Bottega Veneta

Где искать однотонные, неброские и архитектурные вещи после ухода Фиби Файло из Celine? У Дэниела Ли в Bottega Veneta, конечно! Дизайнер, проработавший бок о бок с Файло несколько лет, теперь делает собственные коллекции для итальянской марки: пиджаки с круглым вырезом, блузы оливкового цвета и пальто с фирменным для Bottega Veneta плетением intrecciato, отличающимся от версии бывшего креативного директора Томаса Майера.