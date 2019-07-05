В Петербург приехала первая коллекция Дэниела Ли для Bottega Veneta
Где искать однотонные, неброские и архитектурные вещи после ухода Фиби Файло из Celine? У Дэниела Ли в Bottega Veneta, конечно! Дизайнер, проработавший бок о бок с Файло несколько лет, теперь делает собственные коллекции для итальянской марки: пиджаки с круглым вырезом, блузы оливкового цвета и пальто с фирменным для Bottega Veneta плетением intrecciato, отличающимся от версии бывшего креативного директора Томаса Майера.
Первую коллекцию Дэниела Ли для Bottega Veneta уже можно купить в ДЛТ: серебряные серьги стоят 22 600 рублей, однотонное шелковое платье — 152 000 рублей, а стеганое пальто, которое уже является визитной карточкой дизайнера, — 463 000 рублей. Также в универмаге есть новые сумки Bottega Veneta, призванные скрасить ностальгию по распроданной Céline Clasp: Pouch, Arco и Cassette, которые можно заполучить в мировых бутиках, только записавшись в длинную очередь.
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