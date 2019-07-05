Fendi провели показ кутюрной коллекции на фоне Колизея — посмотрите, как это было

Одним из финальных пунктов в расписании Недели Высокой моды стал показ коллекции Fendi под названием «The Dawn Of Romanity». Его итальянский бренд, который в феврале этого года лишился креативного директора в лице Карла Лагерфельда и теперь находится лишь в руках внучки основателей дома Сильвии Вентурини Фенди, показал на фоне Колизея.

В кутюрную коллекцию, которая, по задумке Сильвии, должна была подчеркнуть почти столетнюю связь Fendi с итальянской культурой, вошли минималистичные белые костюмы, платья-пальто с меховой отделкой, полупрозрачные блузы с объемными рукавами и классические брюки с высокой талией. Большинство вещей получили принты с имитацией рисунка мрамора, витражей и итальянской плитки, которые можно увидеть в соборах Рима, Милана, Венеции и Флоренции.

Стайлинг архитектурным образам делали сумки из натурального меха, крупные серьги-кольца, прически в стиле «паж» (в том числе и у модели из Петербурга Алины Болотиной), а также медальоны на длинной цепочке, которые (вкупе с соболиными пальто) отсылали к образу Сильваны Мангано в фильме Лукино Висконти «Семейный портрет в интерьере».