От юбки-баллона до обуви в перьях: 8 тенденций с Недели Высокой моды-2019

Неделя Высокой моды — зона, свободная от стритвира. Никаких милитари-жилетов, брюк карго и boiler suits — парижским подиумом правят перья, бархат и тонкая ручная вышивка. «Собака.ru» просмотрела все прошедшие показы кутюрных коллекций и выделила среди них главные приемы: их можно использовать как в вечернем дресс-коде, так и без особого торжественного повода.

Viktor & Rolf

Tony Ward

Azzaro

Valentino

Айвазовский Valentino, устроившие самый трогательный показ сезона (вместе с Пьерпаоло Пиччоли на финальный поклон вышли сотрудницы мастерских), и Victor & Rolf, составившие кутюрный астрологический прогноз (платья дизайнеров были украшены вышивкой в виде созвездий), одинаково любят творчество Айвазовского. Иначе как объяснить калейдоскоп из сине-голубых нарядов с рюшами, напоминающими пучину океанских вод?

Givenchy

Ulyana Sergeenko

Giambattista Valli

Юбка-баллон Юбки, похожие на восточные шатры, в которых, кажется, можно спастись не только от модного фиаско, но и от проливного дождя, мы нашли в коллекциях Givenchy, Ulyana Sergeenko и Giambattista Valli. Отделив их от длинной и более приталенной нижней части, модели можно носить и в офис (вместе с классической белой рубашкой), и на музыкальный фестиваль (вкупе с минималистичным боди).

Ronald van der Kemp

Jean Paul Gaultier

Schiaparelli

Цвета радуги К «Месяцу гордости», который традиционно проводится в странах, поддерживающих ЛГБТ, в июне, мерч выпустили не только уличные марки, но и люксовые модные дома. В цвета радужного флага — интернационального символа движения — окрасились гипнотические комбинезоны Jean Paul Gaultier и многоярусные платья Ronald van der Kemp.

Schiaparelli

Givenchy

Christian Dior

Перья Голливудская примета: если девушка прошлась по красной дорожке и не потеряла — нет, не туфельку — перья от своего платья, она не попадет в список самых стильных гостей. Косплеить розового фламинго (или белого лебедя) в новом сезоне помогут образы от Schiaparelli, Valentino, Christian Dior и Givenchy.

Iris van Herpen

Chanel

Givenchy

Jean Paul Gaultier

Оп-арт От красоты на Неделе Высокой моды у нас буквально рябило в глазах — особенно на показах Iris van Herpen, Chanel и Jean Paul Gaultier, будто бы писавших принты, вышивку и формы по мотивам картин Бриджет Райли, Виктора Вазарели и Сони Делоне. Авангардистский стиль работ последней также вдохновил петербургского дизайнера Татьяну Парфенову — весной она представила коллекцию «Орфизм», названную в честь направления французской живописи 1910-х.

Dundas

Chanel

Azzaro

Ralph & Russo

Обвивая шею Запоминайте, а лучшие записывайте в шоппинг-лист: самый модный фасон платья следующего сезона — тот, который имеет завязки или бретели на шее. А самый выгодный — тот, на котором эти завязки имитируют бриллиантовое колье, как у Chanel, Azzaro и Ralph & Russo!

Chanel

Azzaro

Christian Dior

Ronald van der Kemp

Моносерьга Если у вас есть моносерьга с перьями, жемчугом и лентами, тратиться на дорогое платье совершенно не обязательно. Стейтмент-элемент превращает однотонный костюм или шелковую комбинацию в вечерние наряды, достойные ковровых дорожек «Золотого глобуса», «Оскара» и Met Gala.

Redemption

Dundas

Alexandre Vauthier

Valentino

Босоножки с декором Еще одно отличное средство стайлинга на лето — босоножки с рюшами, бантом или прозрачной вставкой. Над ними дизайнеры работают едва ли не с большим энтузиазмом, чем над одеждой — взгляните на показы Dundas, Redemption и Alexandre Vauthier.