Сумка с акульими плавниками, худи с изображением пришельцев и еще 10 самых модных покупок июля

Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая считает, что оттенки сливочного мороженого и ягодных сорбетов — главные цвета лета. Подтверждаем!

V — значит Victory — по крайней мере, с сумкой Valentino, алой, как паруса на бриге «Россия». Она уместна и на «Усадьбе Jazz», и на народном фестивале от соцсети «ВКонтакте». (Babochka)

«Почему бы не украсить очки ста двадцатью кристаллами Swarovski?» — подумала креативный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер и... украсила. Этот летний блокбастер — гибрид солнцезащитных очков и массивных сережек — носите с милитари-комбинезоном или чем-то не менее брутальным. (ДЛТ)

Превратить и без того культовую сумку Louis Vuitton в арт-объект взялись контемпорари-гуру Сэм Фоллс, Урс Фишер, Николас Хлобо, Алекс Израэль, Тшабалалу Сэлф и Джонас Вуд. В коллекции The Arty Capucines каждый оттянулся как мог: пэчворк сменяет трехмерная вышивка, которая выходит за пределы холста, а подвески в виде фруктов и жирафов — объемная цифровая печать. Наш фаворит — модель цвета калифорнийских закатов и океана, из которой торчат дикие и симпатичные акульи плавники. Таких в мире всего триста штук — как и любой другой Capucines из этого проекта. (Louis Vuitton)

Почему лазоревые мюли Knife из коллекции pre-fall от Balenciaga с острым носом — маст-хэв будущей осени? Аккуратная логомания, кокетливый бант и каблук kitten-heel! (ДЛТ)

Конечно, всегда, когда мы видим сумку из рафии, то вспоминаем про корзинку Джейн Биркин. И в Gerard Darel без нафталина интерпретируют ее богемный стиль 1970-х. С чем сочетать? С шелковой блузой в леопардовом принте с непременным бантом. (Gerard Darel)

Пуховики из лимитированных линий Moncler Genius вы точно захотите носить вместо вечерних нарядов. Барочные банты, имитация фижм, рюши, вышивка жемчугом и деконструкция от ирландки Симон Роша — это Мария-Антуанетта приезжает в Сибирь. Мужчины, не завидуйте! Вас субкультурный (и дико модный) бренд Palm Angels превращает сияющими пуховиками в скульптуры Джеффа Кунса, ну или в скейтера со стажем. И все это — в Петербурге: этим летом в ДЛТ открываются два новых корнера Moncler на втором и третьем этажах. (ДЛТ)

Если вы, как и мы, все время перетряхиваете всю сумку, прежде чем извлечь из нее, допустим, кошелек, то посмотрите, какую вещь придумали в Fendi! Очень графичная сумка со множеством подписанных отделений — мечта перфекциониста и спасение безалаберных. Только от одного ее вида хочется построиться и навести порядок. (Fendi)

Костюмы для агентов «Людей в черном» — Криса Хемсворта и Тессы Томпсон — Пол Смит разработал вместе с художником по костюмам Пенни Роуз. И конечно, они придали им суперсвойство: немнущийся материал A suit to travel in — это упругая шерстяная пряжа, которая не образует складок. Точно такой же костюм дизайнер приготовил для нас! В лимитированной коллекции Paul Smith MIB помимо строгой двойки мы обнаружили худи с голографичными принтами инопланетных существ, белоснежные рубашки с классными пуговицами в виде пришельцев-нелегалов и разноцветные носки. (Paul Smith)

Взять с собой портфель или выбрать кросс-боди? Такой вопрос больше не стоит. Новую модель (мы бы даже сказали, супермодель!) Manhattan, и без того ставшую для марки MICHAEL Michael Kors культовой, теперь можно носить двумя способами — как классический кейс и через плечо. Два размера, три цвета — просто праздник какой-то. Наша фаворитка — из гладкой черной кожи, простреленная неоновыми всполохами по швам и канту. (ТРЦ «Галерея»)

Коллекция Unbasic — это много хип-хопа, логомания и крутые принты: в ней хоть на фестиваль «Боль», хоть на рейв в «Севкабель Порт». Мы — фанаты вещей в стиле 1990-х: джинсов Ribcage с высокой талией как у Вайноны Райдер, цветных олимпиек как у Blur, оверсайза как у East 17. Но довольно ностальгии! Ведь каждую вещь Levi’s можно кастомизировать и сделать ее неповторимой: всего за пару минут нанести принт или надпись в сервисе Levi’s Print Bar или вышить цитату любимого музыканта, порвать, протереть или расшить карманы в Levi’s Tailor Shop. (ТРЦ «Галерея»)