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Samsonite открыли новый магазин в Петербурге

Мировой лидер в производстве предметов багажа и аксессуаров для путешествий Samsonite открыл новый магазин в Петербурге, в ТЦ «Мега Дыбенко». На площади в 67 кв. метров расположились сверхпрочные чемоданы, дорожные сумки, вместительные рюкзаки, а также модели Neoknit из переработанного пластика с водонепроницаемой пропиткой (и даже чехлом для плохой погоды!). 

На адресные бирки и патчи некоторых сумок Samsonite можно нанести желаемую монограмму в трех знаках. Для этого в салоне впервые установлена специальная машинка для эмбоссирования. 

Напомним, это не первый магазин компании: ранее Samsonite открыл точки в ТРЦ «Галерея», ТРК «Питер Радуга», ТЦ «Континент», «Outlet Village Пулково» и в Большом Гостином дворе. 

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