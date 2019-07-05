В сети «Кенгуру» стартовали скидки до 50%

В салонах брендовой одежды для детей и будущих мам на fashion-коллекции от Dolce&Gabbana, Emporio Armani, Monnalisa, Diesel и других стильных марок действуют скидки до 50%. Среди хитов для девочек – белое хлопковое платье Alberta Ferretti с акцентной вышивкой, двухслойный сарафан Dolce&Gabbana на бретелях-завязках, полукомбинезон Chloe из вискозы с цветочным принтом и рюшами на шортах. Для мальчиков – черно-белая рубашка с пандами Dolce&Gabbana, бежевые шорты и рубашка Burberry в полоску, выполненную в фирменных цветах бренда. Специальное предложение так же распространяется на женские коллекции.