В сети «Кенгуру» стартовали скидки до 50%
В салонах брендовой одежды для детей и будущих мам на fashion-коллекции от Dolce&Gabbana, Emporio Armani, Monnalisa, Diesel и других стильных марок действуют скидки до 50%. Среди хитов для девочек – белое хлопковое платье Alberta Ferretti с акцентной вышивкой, двухслойный сарафан Dolce&Gabbana на бретелях-завязках, полукомбинезон Chloe из вискозы с цветочным принтом и рюшами на шортах. Для мальчиков – черно-белая рубашка с пандами Dolce&Gabbana, бежевые шорты и рубашка Burberry в полоску, выполненную в фирменных цветах бренда. Специальное предложение так же распространяется на женские коллекции.
-
Сарафан Dolce&Gabbana, 14 999 рублей (вместо 29 999 рублей)
-
Платье Alberta Ferretti, 16 500 рублей (вместо 33 000 рублей)
-
Полукомбинезон Chloe, 9 499 рублей (вместо 18 999 рублей)
-
Рубашка Burberry, 4 999 рублей (вместо 9 999 рублей)
-
Шорты Burberry, 4 249 рублей (вместо 8 499 рублей)
-
Рубашка Dolce&Gabbana, 8 249 рублей (вместо 16 499 рублей)
Cалоны «Кенгуру», Московский пр.,193, Большом пр. П.С., 17, keng.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.