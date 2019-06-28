Новое имя в моде: нижнее белье Zenia Underwear из тонкого трикотажа, черной сетки и с фурнитурой с золотым напылением

Плюс один к списку перспективных брендов нижнего белья из России: Женя Максимова, которая с 2015 года выпускала базовые топы, кружевные бра и боди с прозрачными вставками, перезапустила собственную марку. Теперь под лейблом Zenia Underwear, основанным вместе с дизайнером Еленой Заевой, выходят сразу три линейки провокационного, но при этом комфортного нижнего белья.

Sensual Pink

Sensual Pink

Sensual Pink

Sensual Pink

Sensual Pink

Sensual Pink

Sensual Pink

Первая — Sensual Pink — это бюстгальтеры, трусы и боди из тюля и сатина, привезенных из Франции, Италии, Германии и Австрии после посещения выставки Premiere Vision. Вторая — Basic — модели из мягкого трикотажа в трех оттенках бежевого, которые не нужно «одергивать» для более удобной носки и которых практически не видно под одеждой. И наконец третья — Blaxy — стринги на широкой резинке и топ из черной сетки, отобранной среди огромного ассортимента японских материалов. Некоторые комплекты из весенне-летней коллекции Zenia Underwear дополнены ювелирной фурнитурой, отштампованной французскими мастерами и покрытой 14-каратным золотым напылением, — по словам дизайнеров, она гипоаллергенна и заменяет собой все лишние декоративные элементы.

Basic

Basic

Basic

Basic

Basic

Basic

Несмотря на то, что бренд вышел на российский рынок только в конце 2018 года, он уже продается в двух магазинах Петербурга — 22.13 GIFT на Большом проспекте ПС, 44 и Ola Ola Store на Восстания, 1. Также белье можно заказать на сайте Zenia Underwear: топ из линейки Basic обойдется в 4999 рублей, сетчатый бюстгальтер Blaxy — в 7499 рублей, а боди Sensual Pink — в 9499 рублей.