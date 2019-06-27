45 легких (и красивых!) курток на лето
В Петербурге куртка нужна всегда: дождь и ветер могут настигнуть даже в ничего не предвещающую жаркую погоду. «Собака.ru» нашла четыре десятка бомберов, джинсовок, анораков и ветровок, которые защищают от аномалий, сочетаются с летними платьями и при этом легко складываются в сумку (если это не миниатюрная Le Grand Chiquito от Jacquemus).
Джинсовки и бомберы уже стали классикой — наверняка, у вас в гардеробе есть даже не одна, а пара подобных вещей. Но подиумным брендам удается выпускать модели, которые вопреки законам логики, принципам эко-сознательности и заранее составленному шоппинг-листу так и просят пополнить сезонную коллекцию и убеждать себя фразой «а такой куртки у меня еще нет!». Vetements декорирует ее шипами и надписями на грузинском, Laurel — тончайшей вышивкой бисером, Karl Lagerfeld — изображением кошки Шупетт, повисшей на кармашке, а Etro — «тропическими» мотивами будто бы с полотен Анри Руссо.
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Женская куртка Proenza Schouler, 22 500 рублей (Babochka)
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Женский бомбер Ola Ola, 21 200 рублей (Ola Ola Store)
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Мужская куртка Tommy Jeans, 8990 рублей (Tommy Jeans)
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Детская куртка MSGM, 13 299 рублей («Кенгуру»)
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Женский анорак Alexander Wang, 58 320 рублей (Au Pont Rouge)
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Мужская куртка UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)
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Мужской бомбер Etro, 75 750 рублей (Etro)
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Мужская куртка Stone Island, 38 650 рублей (BOSCOFAMILY)
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Женская джинсовка Moschino, 40 150 рублей (BOSCOFAMILY)
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Женская куртка Celine, 270 000 рублей (Babochka)
Место джинсовок и бомберов в гардеробе могут занять разве что анораки, которые теперь есть в коллекциях не только уличных брендов, но и у люксовых модных домов — от Dior, посвятивших релиз Англии и 1950-м, до Acne Studios, разработавших вещи под впечатлением от перфомансов New York City Ballet. Недорогие варианты, которые избавят вас от необходимости носить с собой сумку (у анораков есть отличный вместительный карман на груди), продают петербургские марки Bat Norton и Anteater — мешайте их не только с джинсами и чиносами, но и с более классической одеждой.
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Куртка Private Couturier, 490 евро (privatecouturier.com)
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Женская ветровка Vetements, 33 450 рублей (ДЛТ)
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Женский бомбер Laurel, 44 690 рублей («Гранд Палас»)
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Женский бомбер BoscoFresh, 34 000 рублей (BOSCOFAMILY)
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Женский бомбер Kenzo, 31 430 рублей (Au Pont Rouge)
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Мужская куртка Strellson, 18 890 рублей (Strellson)
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Мужская куртка Tommy Hilfiger, 19 590 рублей (Tommy Hilfiger)
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Мужская олимпийка Puma X MTV, 4190 рублей (Puma Select)
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Мужской бомбер Emporio Armani, 21 420 рублей (Babochka)
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Детская куртка Karl Lagerfeld, 10 499 рублей («Кенгуру»)
Кстати, локальные бренды подходят к выпуску верхней одежды со всей ответственностью, технологиями и творческим потенциалом. Про куртки S H U и Krakatau, защищающие не только от ветра и дождя, но и от кражи персональных данных (в карманы вещей Krakatau встроена блокирующая система RFID), мы уже не раз рассказывали — очередь за Private Couturier, который выиграл у нас в конкурсе «Новые имена в моде-2019», и Ola Ola, который в марте открыл магазин на улице Восстания, 1. Первый закупает ткани от производителей Loro Piana и Ermenegildo Zegna и делает на них ручную вышивку с религиозно-андеграундными мотивами, а второй привлекает к созданию коллекций современных художников — к примеру, петербурженку Данини.
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Мужская олимпийка Puma X HAN KJØBENHAVN, 7590 рублей (Puma Select)
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Женская куртка Forte Dei Marmi Couture, 31 800 рублей (ДЛТ)
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Женская куртка UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)
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Мужской бомбер Bat Norton, 7999 рублей (Bat Norton)
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Мужская куртка Ziq & Yoni, 3390 рублей («Юность»)
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Мужская куртка Valentino, 72 940 рублей (Valentino)
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Женская куртка Laurel, 29 990 рублей («Гранд Палас»)
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Мужской бомбер Paul Smith, 48 050 рублей (Paul Smith)
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Мужской двусторонний бомеб Alexander Wang, 48 790 рублей (Au Pont Rouge)
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Мужская ветровка Balenciaga, 99 500 рублей (ДЛТ)
Определиться с выбором «той самой» куртки помогает также ностальгическое настроение дизайнеров. Ветровки, олимпийки и бомберы из новых коллекций очень напоминают олдскульные модели из 1980-90-х годов. Tommy Hilfiger выпустил коллаборацию с Coca-Cola, ставшую переизданием линейки 1986-го, а Puma сделали коллекцию с логотипом MTV, который 20 лет назад носили на себе все поклонники музыкального канала. Если у вас нет времени искать винтажные магазинчики в Европе или копаться в ассортименте местных барахолок (а выглядеть как поколение X хочется!), бегите в петербургские представительства американских и немецких брендов — пока не раскупили!
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Джинсовка MSGM, 37 500 рублей (ДЛТ)
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Детская куртка Twin Set, 8399 рублей («Кенгуру»)
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Мужская куртка Off-White, 38 220 рублей (Babochka)
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Женская куртка I AM Studio, 12 390 рублей (I AM Stuido, ТРЦ «Галерея»)
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Женская джинсовка Alexander Wang, 36 720 рублей (Au Pont Rouge)
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Женский анорак Acne Studios, 20 600 рублей (ДЛТ)
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Мужской анорак Anteater, 2499 рублей (Creamshop)
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Женский бомбер Moschino Couture, 70 800 рублей (BOSCOFAMILY)
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Мужская куртка Stussy, 12 591 рублей («Отдел»)
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Мужская куртка Tommy Hilfiger, 12 950 рублей (Tommy Hilfiger)
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