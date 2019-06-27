18+

45 легких (и красивых!) курток на лето

В Петербурге куртка нужна всегда: дождь и ветер могут настигнуть даже в ничего не предвещающую жаркую погоду. «Собака.ru» нашла четыре десятка бомберов, джинсовок, анораков и ветровок, которые защищают от аномалий, сочетаются с летними платьями и при этом легко складываются в сумку (если это не миниатюрная Le Grand Chiquito от Jacquemus).  

  • Джинсовка Vetements, 159 500 рублей (ДЛТ)

  • Женская ветровка Levi's, 5500 рублей (Levi's)

  • Женская джинсовка Valentino, 119 700 рублей (Valentino)

  • Женский анорак Bat Norton, 2995 рублей (Bat Norton)

  • Мужская куртка Strellson, 13 990 рублей (Strellson)

Джинсовки и бомберы уже стали классикой — наверняка, у вас в гардеробе есть даже не одна, а пара подобных вещей. Но подиумным брендам удается выпускать модели, которые вопреки законам логики, принципам эко-сознательности и заранее составленному шоппинг-листу так и просят пополнить сезонную коллекцию и убеждать себя фразой «а такой куртки у меня еще нет!». Vetements декорирует ее шипами и надписями на грузинском, Laurel — тончайшей вышивкой бисером, Karl Lagerfeld — изображением кошки Шупетт, повисшей на кармашке, а Etro — «тропическими» мотивами будто бы с полотен Анри Руссо.  

  • Женская куртка Proenza Schouler, 22 500 рублей (Babochka)

  • Женский бомбер Ola Ola, 21 200 рублей (Ola Ola Store)

  • Мужская куртка Tommy Jeans, 8990 рублей (Tommy Jeans)

  • Детская куртка MSGM, 13 299 рублей («Кенгуру»)

  • Женский анорак Alexander Wang, 58 320 рублей (Au Pont Rouge)

  • Мужская куртка UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)

  • Мужской бомбер Etro, 75 750 рублей (Etro)

  • Мужская куртка Stone Island, 38 650 рублей (BOSCOFAMILY)

  • Женская джинсовка Moschino, 40 150 рублей (BOSCOFAMILY)

  • Женская куртка Celine, 270 000 рублей (Babochka)

Место джинсовок и бомберов в гардеробе могут занять разве что анораки, которые теперь есть в коллекциях не только уличных брендов, но и у люксовых модных домов — от Dior, посвятивших релиз Англии и 1950-м, до Acne Studios, разработавших вещи под впечатлением от перфомансов New York City Ballet. Недорогие варианты, которые избавят вас от необходимости носить с собой сумку (у анораков есть отличный вместительный карман на груди), продают петербургские марки Bat Norton и Anteater — мешайте их не только с джинсами и чиносами, но и с более классической одеждой. 

  • Куртка Private Couturier, 490 евро (privatecouturier.com)

  • Женская ветровка Vetements, 33 450 рублей (ДЛТ)

  • Женский бомбер Laurel, 44 690 рублей («Гранд Палас»)

  • Женский бомбер BoscoFresh, 34 000 рублей (BOSCOFAMILY)

  • Женский бомбер Kenzo, 31 430 рублей (Au Pont Rouge)

  • Мужская куртка Strellson, 18 890 рублей (Strellson)

  • Мужская куртка Tommy Hilfiger, 19 590 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Мужская олимпийка Puma X MTV, 4190 рублей (Puma Select)

  • Мужской бомбер Emporio Armani, 21 420 рублей (Babochka)

  • Детская куртка Karl Lagerfeld, 10 499 рублей («Кенгуру»)

Кстати, локальные бренды подходят к выпуску верхней одежды со всей ответственностью, технологиями и творческим потенциалом. Про куртки S H U и Krakatau, защищающие не только от ветра и дождя, но и от кражи персональных данных (в карманы вещей Krakatau встроена блокирующая система RFID), мы уже не раз рассказывали — очередь за Private Couturier, который выиграл у нас в конкурсе «Новые имена в моде-2019», и Ola Ola, который в марте открыл магазин на улице Восстания, 1. Первый закупает ткани от производителей Loro Piana и Ermenegildo Zegna и делает на них ручную вышивку с религиозно-андеграундными мотивами, а второй привлекает к созданию коллекций современных художников — к примеру, петербурженку Данини.  

  • Мужская олимпийка Puma X HAN KJØBENHAVN, 7590 рублей (Puma Select)

  • Женская куртка Forte Dei Marmi Couture, 31 800 рублей (ДЛТ)

  • Женская куртка UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)

  • Мужской бомбер Bat Norton, 7999 рублей (Bat Norton)

  • Мужская куртка Ziq & Yoni, 3390 рублей («Юность»)

  • Мужская куртка Valentino, 72 940 рублей (Valentino)

  • Женская куртка Laurel, 29 990 рублей («Гранд Палас»)

  • Мужской бомбер Paul Smith, 48 050 рублей (Paul Smith)

  • Мужской двусторонний бомеб Alexander Wang, 48 790 рублей (Au Pont Rouge)

  • Мужская ветровка Balenciaga, 99 500 рублей (ДЛТ)

Определиться с выбором «той самой» куртки помогает также ностальгическое настроение дизайнеров. Ветровки, олимпийки и бомберы из новых коллекций очень напоминают олдскульные модели из 1980-90-х годов. Tommy Hilfiger выпустил коллаборацию с Coca-Cola, ставшую переизданием линейки 1986-го, а Puma сделали коллекцию с логотипом MTV, который 20 лет назад носили на себе все поклонники музыкального канала. Если у вас нет времени искать винтажные магазинчики в Европе или копаться в ассортименте местных барахолок (а выглядеть как поколение X хочется!), бегите в петербургские представительства американских и немецких брендов — пока не раскупили! 

  • Джинсовка MSGM, 37 500 рублей (ДЛТ)

  • Детская куртка Twin Set, 8399 рублей («Кенгуру»)

  • Мужская куртка Off-White, 38 220 рублей (Babochka)

  • Женская куртка I AM Studio, 12 390 рублей (I AM Stuido, ТРЦ «Галерея»)

  • Женская джинсовка Alexander Wang, 36 720 рублей (Au Pont Rouge)

  • Женский анорак Acne Studios, 20 600 рублей (ДЛТ)

  • Мужской анорак Anteater, 2499 рублей (Creamshop)

  • Женский бомбер Moschino Couture, 70 800 рублей (BOSCOFAMILY)

  • Мужская куртка Stussy, 12 591 рублей («Отдел»)

  • Мужская куртка Tommy Hilfiger, 12 950 рублей (Tommy Hilfiger)

Комментарии (0)
Автор: Алина Малютина
Опубликовано:
Рубрика: Топ
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также