45 легких (и красивых!) курток на лето

В Петербурге куртка нужна всегда: дождь и ветер могут настигнуть даже в ничего не предвещающую жаркую погоду. «Собака.ru» нашла четыре десятка бомберов, джинсовок, анораков и ветровок, которые защищают от аномалий, сочетаются с летними платьями и при этом легко складываются в сумку (если это не миниатюрная Le Grand Chiquito от Jacquemus).

Джинсовка Vetements, 159 500 рублей (ДЛТ)

Женская ветровка Levi's, 5500 рублей (Levi's)

Женская джинсовка Valentino, 119 700 рублей (Valentino)

Женский анорак Bat Norton, 2995 рублей (Bat Norton)

Мужская куртка Strellson, 13 990 рублей (Strellson)

Джинсовки и бомберы уже стали классикой — наверняка, у вас в гардеробе есть даже не одна, а пара подобных вещей. Но подиумным брендам удается выпускать модели, которые вопреки законам логики, принципам эко-сознательности и заранее составленному шоппинг-листу так и просят пополнить сезонную коллекцию и убеждать себя фразой «а такой куртки у меня еще нет!». Vetements декорирует ее шипами и надписями на грузинском, Laurel — тончайшей вышивкой бисером, Karl Lagerfeld — изображением кошки Шупетт, повисшей на кармашке, а Etro — «тропическими» мотивами будто бы с полотен Анри Руссо.

Женская куртка Proenza Schouler, 22 500 рублей (Babochka)

Женский бомбер Ola Ola, 21 200 рублей (Ola Ola Store)

Мужская куртка Tommy Jeans, 8990 рублей (Tommy Jeans)

Детская куртка MSGM, 13 299 рублей («Кенгуру»)

Женский анорак Alexander Wang, 58 320 рублей (Au Pont Rouge)

Мужская куртка UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)

Мужской бомбер Etro, 75 750 рублей (Etro)

Мужская куртка Stone Island, 38 650 рублей (BOSCOFAMILY)

Женская джинсовка Moschino, 40 150 рублей (BOSCOFAMILY)

Женская куртка Celine, 270 000 рублей (Babochka)

Место джинсовок и бомберов в гардеробе могут занять разве что анораки, которые теперь есть в коллекциях не только уличных брендов, но и у люксовых модных домов — от Dior, посвятивших релиз Англии и 1950-м, до Acne Studios, разработавших вещи под впечатлением от перфомансов New York City Ballet. Недорогие варианты, которые избавят вас от необходимости носить с собой сумку (у анораков есть отличный вместительный карман на груди), продают петербургские марки Bat Norton и Anteater — мешайте их не только с джинсами и чиносами, но и с более классической одеждой.

Куртка Private Couturier, 490 евро (privatecouturier.com)

Женская ветровка Vetements, 33 450 рублей (ДЛТ)

Женский бомбер Laurel, 44 690 рублей («Гранд Палас»)

Женский бомбер BoscoFresh, 34 000 рублей (BOSCOFAMILY)

Женский бомбер Kenzo, 31 430 рублей (Au Pont Rouge)

Мужская куртка Strellson, 18 890 рублей (Strellson)

Мужская куртка Tommy Hilfiger, 19 590 рублей (Tommy Hilfiger)

Мужская олимпийка Puma X MTV, 4190 рублей (Puma Select)

Мужской бомбер Emporio Armani, 21 420 рублей (Babochka)

Детская куртка Karl Lagerfeld, 10 499 рублей («Кенгуру»)

Кстати, локальные бренды подходят к выпуску верхней одежды со всей ответственностью, технологиями и творческим потенциалом. Про куртки S H U и Krakatau, защищающие не только от ветра и дождя, но и от кражи персональных данных (в карманы вещей Krakatau встроена блокирующая система RFID), мы уже не раз рассказывали — очередь за Private Couturier, который выиграл у нас в конкурсе «Новые имена в моде-2019», и Ola Ola, который в марте открыл магазин на улице Восстания, 1. Первый закупает ткани от производителей Loro Piana и Ermenegildo Zegna и делает на них ручную вышивку с религиозно-андеграундными мотивами, а второй привлекает к созданию коллекций современных художников — к примеру, петербурженку Данини.

Мужская олимпийка Puma X HAN KJØBENHAVN, 7590 рублей (Puma Select)

Женская куртка Forte Dei Marmi Couture, 31 800 рублей (ДЛТ)

Женская куртка UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)

Мужской бомбер Bat Norton, 7999 рублей (Bat Norton)

Мужская куртка Ziq & Yoni, 3390 рублей («Юность»)

Мужская куртка Valentino, 72 940 рублей (Valentino)

Женская куртка Laurel, 29 990 рублей («Гранд Палас»)

Мужской бомбер Paul Smith, 48 050 рублей (Paul Smith)

Мужской двусторонний бомеб Alexander Wang, 48 790 рублей (Au Pont Rouge)

Мужская ветровка Balenciaga, 99 500 рублей (ДЛТ)

Определиться с выбором «той самой» куртки помогает также ностальгическое настроение дизайнеров. Ветровки, олимпийки и бомберы из новых коллекций очень напоминают олдскульные модели из 1980-90-х годов. Tommy Hilfiger выпустил коллаборацию с Coca-Cola, ставшую переизданием линейки 1986-го, а Puma сделали коллекцию с логотипом MTV, который 20 лет назад носили на себе все поклонники музыкального канала. Если у вас нет времени искать винтажные магазинчики в Европе или копаться в ассортименте местных барахолок (а выглядеть как поколение X хочется!), бегите в петербургские представительства американских и немецких брендов — пока не раскупили!